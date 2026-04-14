3 estrategias para salir de deudas rápidamente usando el método “bola de nieve”

Llevar en orden las finanzas personales es fundamental para no entrar en deudas y complicar nuestro presente y futuro. Existen diferentes maneras de llevar un control sobre el dinero que nos ingresa y lo que gastamos, pero parece que desestabilizar nuestra economía puede ser algo muy fácil.

Quienes poseen deudas necesitan solucionarlo cuanto antes porque la situación puede agravarse y convertirse en algo imposible de pagar. Por lo tanto, estaremos ante un gran problema y ahora, aprovechando el auge de la Inteligencia Artificial (IA), podemos conocer algunas alternativas para solucionarlo.

El origen de las deudas

La aplicación Gemini afirma que las deudas en el hogar suelen originarse por un desequilibrio entre los ingresos mensuales y los gastos corrientes, muchas veces impulsado por una falta de planificación financiera o el uso inadecuado del crédito. “Cuando no existe un presupuesto claro, es común que se recurra a las tarjetas de crédito para cubrir gastos básicos o impulsivos, generando intereses que crecen exponencialmente si solo se realizan pagos mínimos”, añade la IA.

Esta aplicación remarca que hay que tener en cuenta también que la inflación y el aumento en el costo de los servicios básicos puede reducir el poder adquisitivo, forzando a las familias a financiar su costo de vida mediante préstamos. Otro factor determinante, señala Gemini, es la ocurrencia de gastos imprevistos o emergencias sin contar con un fondo de reserva.

¿Qué es el método bola de nieve?

En base a lo señalado, Gemini sentencia que, al no tener ahorros destinados a estas contingencias, el endeudamiento se convierte en la única vía rápida para solucionar el problema, creando un ciclo de dependencia financiera que puede ser difícil de romper a corto plazo. Por lo tanto, se hace necesario buscarle solución de inmediato.

La Inteligencia Artificial pone de relieve al método de la "bola de nieve", popularizado por Dave Ramsey, ya que es una de las estrategias psicológicas más efectivas para eliminar deudas porque se enfoca en la motivación y las victorias rápidas. Al respecto, Gemini comparte tres estrategias clave para ejecutarlo con éxito:

El inventario por saldo (No por Interés): La base del método es ignorar temporalmente las tasas de interés y concentrarse en el tamaño de la deuda.



Haz una lista: Escribe todas tus deudas (tarjetas, préstamos personales, cuotas) ordenadas de menor a mayor saldo total.

El enfoque: Paga el mínimo absoluto en todas tus deudas excepto en la más pequeña. A esa primera deuda, destina cada peso extra que puedas conseguir.

El efecto: Al liquidar la primera deuda rápido, eliminas un pago mensual y ganas el impulso emocional necesario para continuar.

El efecto "rollover" de pagos: Esta es la mecánica que da nombre al método. Una vez que la deuda más pequeña desaparece, ese dinero no se gasta; se "pasa" a la siguiente.



La suma: Toma el pago total que hacías a la Deuda A (el mínimo + el extra) y súmalo al pago mínimo de la Deuda B.

La aceleración: Con cada deuda que eliminas, el pago mensual disponible para la siguiente se vuelve más grande, como una bola de nieve rodando cuesta abajo. Al llegar a las deudas más grandes, tendrás un flujo de caja mucho mayor para atacarlas.

Inyección de capital extra y "mini-metas": Para que la bola de nieve ruede más rápido, es fundamental alimentar el sistema con ingresos no planificados.

