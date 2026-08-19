Conoce más del papillote, la técnica protagonista de la pasada gala de eliminación de MasterChef 24/7

En la pasada gala de beneficios y castigos del 18 de agosto tuvo lugar la primera eliminación de la etapa final de MasterChef 24/7, en la cual el papillote fue el protagonista del primer reto de la noche. En caso de que quieras conocer más sobre esta popular técnica gastronómica, te invitamos a leer la siguiente nota.

De acuerdo con Larousse Cocina, el papillote se trata de una técnica para cocer y servir un alimento en un envoltorio de papel sulfurizado o aluminio, el cual está acompañado por una guarnición aromática, una salsa, un picadillo de verduras, etc.

Según el sitio web, el papel se engrasa con mantequilla o aceite y una vez lleno, se dobla plegando el borde como un dobladillo con el fin de obtener un envoltorio completamente firme.

Continuando con la información del portal de gastronomía, el papillote se hincha con el calor del horno y se sirve muy caliente, antes de que vuelva a bajar.

Cabe señalar que únicamente Carmen y Claudia superaron el reto, de acuerdo al Chef Édgar Núñez y a los paladares más exigentes de México, por lo que ambas cocineras subieron al balcón, pero solamente la primera participante podrá salir del Mundo MasterChef a un parque de diversiones y estará acompañada por tres compañeros de su elección.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Esta noche tendrá lugar la esperada batalla por equipos, la cual estará liderada por Carmen; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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