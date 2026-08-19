Estas son las 4 conductas de los niños que no debes dejarlas pasar para que no sean maleducadas

Para todos aquellos padres que tienen niños pequeños y se encuentren en plena fase de desarrollo, deben saber que hay ciertas actitudes y comportamientos que no se deben tolerar, y es que puede traer serias consecuencias en un futuro que pueden ser perjudiciales. Tal como lo mencionamos, hay algunas conductas que pueden marcarlos de por vida y los expertos en psicología explicaron cuáles son las 4 conductas de los niños que no debes dejarlas pasar para que no sean consideradas maleducadas.

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Por otro lado, hay que mencionar que algunas conductas en los niños pueden parecer poco importantes al principio, pero que en caso de que se vuelvan repetitivas y no se cambien; pueden transformarse en problemas de conducta infantil que son más difíciles de manejar. Por eso, es que es fundamental poner un límite para que no tenga consecuencias en el futuro y mantener una buena crianza, evitando así complicaciones.

Qué se conoce como síndrome de la rana hervida

Por si no lo sabías, este tipo de conductas en los niños recibe el nombre del ‘síndrome de la rana hervida’ y que hace referencia a una analogía que se utiliza para explicar lo que ocurre cuando una situación o problema avanza de manera imperceptible y es gradualmente lento, en donde sus efectos negativos se reflejan a corto plazo. Es por este motivo que la psicología compartió cuáles son las 4 conductas de los niños que no debes dejar pasar.

4 conductas de los niños que no debes dejar pasar, según la psicología