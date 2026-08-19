“Me pegó poquito": Ixdit se sincera sobre la eliminación de Ramahá de MasterChef 24/7

Ha ocurrido la primera eliminación de la etapa final de MasterChef 24/7 y fue Ramahá quien ha dejado la competencia culinaria; sin embargo, una de las primeras cocineras en compartir unas palabras sobre la salida del yucateco fue Ixdit. ¿Qué fue lo que dijo? Te invitamos a descubrirlo a continuación.

De regreso al Mundo MasterChef, Ixdit se sinceró ante las cámaras del baño para afirmar que corrió a abrazar a Ramahá y señaló que "le pegó poquito" su eliminación. Además, aprovechó el momento para mandarle buenos deseos al ahora ex participante y un buen regreso a casa.

La cocinera también habló sobre los pormenores del segundo reto de la gala y es que la reacción de Ixdit al mensaje de uno de sus haters llamó la atención tanto de sus compañeros como del Chef Édgar Núñez y los paladares más exigentes de México.

La participante se valió de las cámaras para asegurar que es muy fácil opinar sobre lo que ocurre en el reality show cuando no están en la competencia con los propios cocineros y todo lo que conlleva.

Por otro lado y hablando de su relación con Emmanuel, Ixdit volvió a afirmar que el ex participante no es su novio debido a que no ha habido una "pedida"; sin embargo, compartió que sí existe una bonita amistad y algunos planes afuera de MasterChef 24/7; "las palabras son bonitas, vamos a ver qué es lo que se hace", aseguró la cocinera.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Mañana tendrá lugar la esperada batalla por equipos, la cual estará liderada por Carmen; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

Para que no te pierdas ningún detalle de todo lo que pasa en MasterChef 24/7, sigue nuestras redes sociales y las transmisiones 24/7 del reality show en Disney+.