Los eventos astronómicos más importantes de esta temporada: calendario

El inicio de la primavera está marcado por el equinoccio que tendrá lugar el próximo 20 de marzo, y concluirá el 21 de junio, cuando tenga lugar el solsticio de verano. Durante toda la temporada, el calendario marca diferentes eventos astronómicos que podrán verse desde México y otras partes del mundo.

De acuerdo con la NASA, la observación astronómica es una actividad que nos permite conocer más sobre el universo y su funcionamiento. Es por ello que cada mes publica una guía especial para ver el cielo y presenciar los fenómenos más increíbles de la humanidad.

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Calendario de eventos astronómicos durante la primavera 2026

De acuerdo con la agencia espacial, durante la primavera de 2026, los eventos astronómicos más relevantes serán:

Equinoccio de primavera

El equinoccio de primavera de 2026 en el hemisferio norte ocurrirá el viernes 20 de marzo a las 14:36 UTC. Se trata de un evento astronómico que no puede apreciarse por el ojo humano, pero que tiene relevancia por marcar el inicio de una nueva temporada del año.

El equinoccio de primavera es el evento astronómico que marca el inicio de la temporada|Pexels: Snapwire

Dentro de los detalles clave se encuentra la alineación del Sol sobre el Ecuador terrestre, lo que ocasiona que el día y la noche tengan prácticamente la misma duración. Esta primavera tendrá una extensión aproximada de 92 días.

Luna llena azul

La luna azul sugiere un fenómeno poco usual que consiste en tener dos lunas llenas durante el mismo mes. Uno de estos eventos raros tendrá lugar a finales de mayo, exactamente el día 31. Aunque realmente no será azul, el satélite natural sí tendrá una fase completa que la hará brillar con fuerza. En todo el año 2026 existirán 13 lunas llenas.

Durante mayo de 2026 se registrarán dos lunas llenas en el mismo mes|Pexels: Bruno Scramgnon

Conjunción de Venus y Júpiter

La conjunción de Venus y Jupíter es el momento ideal para observar a estos planetas|Pexels: meomupmofilm

Pocos días antes del solsticio de verano, el 8 y 9 de junio se registrará la conjunción de Venus y Júpiter; esto es importante porque permitirá la observación de ambos planetas sin necesidad de telescopios, ya que ambos aparecerán en el cielo a escasos centímetros de distancia desde la perspectiva terrestre.

