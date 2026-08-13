Evita que tu cabello caiga en otoño con estos cuidados que debes implementar en verano

Uno de los principales problemas capilares es la caída del cabello que se da en mujeres de diferentes edades. En la primavera y otoño es cuando esto se agrava por lo que hay cuidados previos que se deben realizar para evitar estos inconvenientes.

Los dermatólogos han manifestado que se deben llevar algunos hábitos de cuidado en los meses de verano para poder evitar la caída del cabello. Es decir que la prevención es la base para reducir de manera considerable.

¿Cómo disminuir la caída del cabello en otoño?

Los especialistas han manifestado que en otoño el cabello se cae de manera natural porque recambia más que en otro momento. Los cuidados para poder disminuir esto son los siguientes:

Hidratar la cutícula evita que el cabello se rompa

Ten en cuenta que el sol, calor y los baños continuos en el mar o piscina van deteriorando la cutícula que es la capa externa del cabello y la encargada de proteger su interior. Si el pelo se deshidrata y el tallo piloso tiene poros abierto pues se rompe.

Ante esto es que en verano es importante cuidar la cutícula capilar a través de una alta hidratación. Para conseguirlo, resultan muy útiles los protectores capilares porque, protegen la cutícula y la sellan, evitando que el pelo se deshidrate, fracture y pierda color.

Lavar el cabello con regularidad también puede protegerlo

Otro de los cuidados es lavar el cabello con mucha frecuencia porque aumenta la caída. En la ducha únicamente se desprenden aquellos pelos que ya habían terminado su ciclo.

Los dermatólogos recomiendan una alta hidratación y lavados regulares, sobre todo después de los baños en la playa o la piscina. Es decir, no provocan directamente la caída estacional desde la raíz, pero sí pueden resecar y debilitar la fibra hasta favorecer su rotura.

Es decir que hay tres gestos sencillos que son proteger, hidratar y lavar con regularidad para mejorar las condiciones del cabello en otoño. Por ende, aclara la melena con agua dulce nada más salir del mar o de la piscina y lavarla cuando sea necesario con un champú suave, aplicado principalmente sobre el cuero cabelludo.