¿Cuál es el VERDADERO objetivo de los jueves de delivery en MasterChef 24/7? ¡Esto dijo la Chef Isabel Carvajal!

Los jueves de delivery en MasterChef 24/7 no sólo son para ver a los cocineros trabajar bajo presión con objetivos reales y medibles: más allá de la sazón, la guerra de egos y las felicitaciones, esta dinámica tiene un objetivo verdaderamente emotivo que la Chef Isabel Carvajal se encargó de explicar hoy.

Claudia explota en plena clase de MasterChef 24/7 por las bromas de Ramahá: “No me interesa”

¿Qué dijo la Chef Isabel Carvajal de los jueves de delivery en MasterChef 24/7

La mañana de este 13 de agosto, los cocineros se pusieron bajo las órdenes del Chef Édgar Núñez para el reto delivery del día, el cual consistió en preparar nada más y nada menos que 100 hamburguesas ; todo esto, claro, en medio de importantes tips de cocina que sin duda servirán en las Galas restantes.

Luego de un momento de descanso, de chisme y hasta de molestias por el tema de los trastes sucios , los cocineros que aún continúan en la competencia acudieron a la masterclass de hoy con la Chef Isabel Carvajal; en ella, hablaron de las hamburguesas que prepararon y que serían destinadas a una casa de cuidado para pacientes con Alzheimer.

Carmen soltó uno de sus chistes ácidos y fue entonces que la "Maestra de Fuego" aprovechó para recordar que alimentar con amor es uno de los objetivos primordiales de la dinámica del delivery, más allá de la práctica:

"El amor siempre se recuerda (…) lo importante es que se hizo, se logró y que van a comer rico, que al final es el objetivo de los jueves de delivery", reflexionó la Chef antes de impartir una clase sobre ceviche de pescado con mango y espumoso de aguacate.

A lo largo de la competencia, los jueves de delivery se convirtieron en una de las actividades más esperadas y comentadas por los fanáticos de MasterChef 24/7 por los momentos de tensión, las discusiones y los regaños que se viven al momento, pero también por las causas nobles a las que se destinan los alimentos que ahí se preparan.

Esta mañana, la "Maestra del Fuego" soltó una reflexión importante sobre el papel primordial de la alimentación con amor más allá de las estrategias y el ego... ¡algo muy importante ahora que cada vez quedan menos cocineros en el universo MasterChef 24/7!

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?