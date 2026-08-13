Este es el tiempo que debes esperar para lavar el cabello después del tinte o las mechas

Cuando te tiñes o realizas las mechitas pues surge la duda de cuánto tiempo hay que esperar para poder lavar el cabello. La melena al recibir un cambio tan fuerte pues necesita cuidados específicos para cuidar la cutícula. Además, si lavas el cabello el primer día de la aplicación del tinte no va a quedar igual por lo que hay que tomarse las cosas con calma.

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Los expertos coinciden en que se debe esperar entre 48 y 72 horas para poder lavar el cabello por primera vez. Esto tiene una razón que te vamos a contar en esta nota para que lo comiences a aplicar.

¿Por qué debes esperar para lavar el cabello?

El esperar entre 48 y 72 horas, es importante para que el color se fije correctamente en la fibra capilar. Debes tener en cuenta que al teñir tu cabello o hacer una decoloración, la cutícula se abre permitiendo que las moléculas de color penetren por ende si se lava enseguida vas a conseguir que se deslave más rápido tu melena porque la cutícula tarda días en cerrar.

Ante esto es que los especialistas hacen hincapié en que el momento en que decidas lavar por primera vez puede marcar la diferencia en cuanto a la duración del color, en lo brillante que se ve y en lo sano que se mantenga. Mientras más dejes pasar el tiempo mejor se va fijar el color ya que si lo haces antes del tiempo mencionado la cutícula sigue abierta y el cabello es más vulnerable.

En definitiva si lavas antes de tiempo ocurre lo siguiente: