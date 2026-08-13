¿Quién es el ELIMINADO del 13 de agosto del 2026 de La Reliquia en Llamas?

Estamos a pocos días de llegar a la recta final de Survivor México 2026: La Reliquia en Llamas y este jueves de eliminación con el adiós de un participante comienza a tomar forma cómo podría llegar el desenlace de la gran final, por lo que en estas últimas horas el público se mantiene con las emociones al límite, ya que la salida de uno de ellos sería una gran sorpresa a estas alturas de la competencia.

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¿Quién es el eliminado de Survivor México La Reliquia en Llamas hoy 13 de agosto?

A diferencia de otras semanas, la eliminación de hoy es más impredecible debido a la fusión y al cambio en la dinámica de competencia ya que todos los sobrevivientes activos se encuentran en riesgo de abandonar la Isla por lo que no hay un nombre que pueda darse como eliminado confirmado.

Para la emisión de esta noche los 12 participantes que permanecen en la competencia podría quedar fuera durante el duelo de extinción, por lo que deberán poner en juego todas sus estrategias, fuerzas e incluso traiciones si quieren sobrevivir una semana más en los intensos desafios de la selva.

Entre los nombres que podrían estar en la mira se encuentran: Shada Hernández, Sahit Sosa, Julio Camejo, Anahí Izali, Abel Robles, Tzasna Carrasco, Aurélie Garzonio, Javier Márquez, Sebastián Yate, Sheila Velázquez, Avril Andrade y Azalia Ojeda.

¿Dónde y a qué hora ver Survivor México La Reliquia en Llamas?

El reality que ha generado conversación en la red digital y en el público debido a la exigencia que se les pide a los sobrevivientes puede seguirse a través de la transmisión de Tv Azteca a partir de las 6:30 pm, mientras que los Domingos de Eliminación incian a partir de las 6:00 pm en punto. De igual modo, se recomienda visitar el portal web para conocer los últimos detalles y noticias dando click aquí. Otra alternativa es ver el programa mediante la aplicación móvil Tv Azteca En Vivo.