Cómo evitar la popó de paloma en tu terraza y muebles

La paloma es un animal que fácilmente podemos encontrar en las calles, ya sea con diferentes colores de plumas y tamaños. Aunque son inofensivos, a ciertas personas les puede resultar molesta su presencia, en especial al ensuciar tu terraza y muebles con su popó.

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Si ya no quieres su desastre en tu casa, no te preocupes, te compartiremos cómo puedes evitar su presencia sin la necesidad de lastimarlas o usar químicos, así que toma en cuenta todos los tips.

¿Cómo evitar los excrementos de paloma?

Aunque la paloma es inofensiva, hay que considerar que su popó es peligroso para ciertas superficies; esto se debe a que suelen ser altamente corrosivas, además de que al secarse pueden soltar esporas altamente dañinas para nuestra salud, por lo que es importante evitar su presencia en nuestra terraza y muebles.

Para que ya no se paren en esa zona de tu hogar, aplica papel aluminio en los barandales o bordes de alguna barandilla; esto se debe a que son especies muy sensibles a los destellos de luz. En su lugar puedes aplicar espirales reflectantes o discos antiguos; le darás un aspecto único a tu espacio y evitarás su presencia.

Otra opción que puedes colocar es un búho con cabeza que gire con el viento; de esta manera el ave pensará que se trata de un animal real, ya que si colocamos un ejemplar sin movimiento, se darán cuenta de que es una trampa. Con cierta frecuencia, cámbialo de posición para que no empiecen las sospechas.

¿Qué olor no toleran las palomas?

Otra técnica que puedes hacer para evitar popó de paloma en tu terraza y muebles consiste en la aplicación de aromas intensos y penetrantes; de esta manera lograremos que se vaya de tus espacios.

Al respecto, puedes colocar plantas aromáticas como el romero, lavanda, menta y salvia, además de aplicar especias picantes o vinagre. Aplica todos los tips anteriores para ahuyentar a las aves, técnicas con las que vas a evitar lastimar al pequeño animal.