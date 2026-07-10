uno nuevo
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

¿Por qué el exceso de limpieza facial destruye el microbioma de tu piel y cómo recuperar bacterias buenas?

Descubre cuáles son las razones por las que el exceso de limpieza facial destruye las bacterias buenas de tu piel y cómo reestructurar el microbioma

¿Por qué el exceso de limpieza facial destruye el microbioma de tu piel y cómo recuperar bacterias buenas?
¿Por qué el exceso de limpieza facial destruye el microbioma de tu piel y cómo recuperar bacterias buenas?|Pexels: SHVETS production

Escrito por: Guadalupe Mendoza | Marktube

El exceso de limpieza facial es un fenómeno cosmético impulsado por la obsesión de lucir un rostro impecable o libre de grasa y se ha convertido en una de las causas principales del desarrollo de pieles extremadamente sensibles y reactivas.

La epidermis no es una superficie inerte que deba ser desinfectada de forma agresiva; por el contrario, alberga el microbioma cutáneo, un ecosistema vivo compuesto por billones de bacterias benéficas, hongos y virus amigables.

De acuerdo con los expertos, cuando lavas tu rostro más de dos veces al día o utilizas jabones con sulfatos pesados, destruyes este escudo biológico protector, alterando el pH ácido natural de la piel y dejándola vulnerable a infecciones, inflamaciones y deshidratación profunda.

Por esto el exceso de limpieza facial destruye el microbioma

El daño que provoca el exceso de limpieza facial por el abuso de geles limpiadores abrasivos o el uso diario de cepillos faciales se resume en tres efectos biológicos críticos:

  • Efecto decapante de lípidos

Los tensioactivos agresivos disuelven las ceramidas y los ácidos grasos esenciales que mantienen unidas las células de la piel, rompiendo la barrera física celular.

Esto pasa cuando llevas a tu piel a una limpieza excesiva
Esto pasa cuando llevas a tu piel a una limpieza excesiva|Pexels: Shiny Diamond

  • Alteración drástica del pH

Los limpiadores comunes elevan el pH hacia un estado alcalino, un entorno donde las bacterias patógenas se multiplican rápidamente.

  • Pérdida de agua

La humedad interna de la piel se evapora de forma acelerada, obligando a las glándulas sebáceas a producir un efecto rebote de grasa para protegerse.

¿Cómo recuperar las bacterias buenas de tu piel?

  • Limpieza suave y respetuosa

Reduce la limpieza con jabón a una sola vez al día, preferentemente durante tu rutina nocturna para retirar la contaminación y el protector solar. Evita el uso de geles limpiadores y solo enjuaga tu rostro con agua templada o fría por las mañanas.

Así puedes recuperar la salud de tu piel, de acuerdo con expertos
Así puedes recuperar la salud de tu piel, de acuerdo con expertos|Pexels: Polina

  • Cosméticos con prebióticos y postbióticos

Agrega a tu rutina cremas ligeras que contengan extractos fermentados, lisados bacterianos o azúcares complejos.

  • Simplifica tu rutina

Durante un periodo de 7 a 14 días, suspende el uso de ingredientes activos demandantes como el retinol, la vitamina C pura o los tratamientos intensivos contra las imperfecciones.

Galerías y Notas Azteca UNO

App EnVivo Logo
EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/regional-news/envivo
  • https://www.tvazteca.com/mundo-sorprendente-tv/envivo
  • https://www.tvazteca.com/vida-plena-tv/envivo