¿Por qué el exceso de limpieza facial destruye el microbioma de tu piel y cómo recuperar bacterias buenas?
Descubre cuáles son las razones por las que el exceso de limpieza facial destruye las bacterias buenas de tu piel y cómo reestructurar el microbioma
El exceso de limpieza facial es un fenómeno cosmético impulsado por la obsesión de lucir un rostro impecable o libre de grasa y se ha convertido en una de las causas principales del desarrollo de pieles extremadamente sensibles y reactivas.
La epidermis no es una superficie inerte que deba ser desinfectada de forma agresiva; por el contrario, alberga el microbioma cutáneo, un ecosistema vivo compuesto por billones de bacterias benéficas, hongos y virus amigables.
De acuerdo con los expertos, cuando lavas tu rostro más de dos veces al día o utilizas jabones con sulfatos pesados, destruyes este escudo biológico protector, alterando el pH ácido natural de la piel y dejándola vulnerable a infecciones, inflamaciones y deshidratación profunda.
Por esto el exceso de limpieza facial destruye el microbioma
El daño que provoca el exceso de limpieza facial por el abuso de geles limpiadores abrasivos o el uso diario de cepillos faciales se resume en tres efectos biológicos críticos:
- Efecto decapante de lípidos
Los tensioactivos agresivos disuelven las ceramidas y los ácidos grasos esenciales que mantienen unidas las células de la piel, rompiendo la barrera física celular.
- Alteración drástica del pH
Los limpiadores comunes elevan el pH hacia un estado alcalino, un entorno donde las bacterias patógenas se multiplican rápidamente.
- Pérdida de agua
La humedad interna de la piel se evapora de forma acelerada, obligando a las glándulas sebáceas a producir un efecto rebote de grasa para protegerse.
¿Cómo recuperar las bacterias buenas de tu piel?
- Limpieza suave y respetuosa
Reduce la limpieza con jabón a una sola vez al día, preferentemente durante tu rutina nocturna para retirar la contaminación y el protector solar. Evita el uso de geles limpiadores y solo enjuaga tu rostro con agua templada o fría por las mañanas.
- Cosméticos con prebióticos y postbióticos
Agrega a tu rutina cremas ligeras que contengan extractos fermentados, lisados bacterianos o azúcares complejos.
- Simplifica tu rutina
Durante un periodo de 7 a 14 días, suspende el uso de ingredientes activos demandantes como el retinol, la vitamina C pura o los tratamientos intensivos contra las imperfecciones.