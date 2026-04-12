Los 3 basicos para conseguir una rutina de skincare económica

Tener una rutina de skincare que sea efectiva y barata al mismo tiempo es posible, de acuerdo con expertos. Aunque no se pueden conseguir todos los productos especializados, sí puedes obtener los básicos.

Tener un buen cuidado de la piel puede darnos como resultado una piel saludable y brillante sin que nuestra cuenta de banco quede vacía. Hoy te presentamos cuáles son esos 3 básicos que necesitas incorporar en tu día a día.

Benditas Mujeres: Sosa Jhons explicó todo sobre los hábitos alimenticios y la microbiota

Los 3 básicos para conseguir una rutina de skincare

A pesar de que muchos influencers en las redes sociales nos bombardean con rutinas de skincare de 10 pasos o más, cuidar de nuestra piel no tiene que ser tan complejo. Según los expertos, solo necesitas de los siguientes pilares para ver cambios positivos en tu tez:

Limpiador

Es el producto que nos ayudará a poner en blanco nuestro lienzo. Es el primer paso en cualquier rutina de skincare, ya que ayuda a eliminar las impurezas del rostro, quita el sudor, la contaminación y el exceso de grasa.

El limpiador facial es el primer paso para una buena rutina de skincare|Pexels: cottonbro studio

Recuerda que no necesitas de un jabón muy costoso para obtener una buena limpieza, puedes simplemente elegir uno en gel que sea adecuado para tu tipo de piel, ya sea mixta, grasa o seca. Siempre cuidando que no te cause ninguna irritación.

Recurre a dermolimpiadores de farmacia, que generalmente son más efectivos, duraderos y mucho menos costosos que los de marcas de lujo.

Hidratante

El segundo paso para tener un cuidado adecuado de la piel es la crema o el gel hidratante, que te ayudará a reparar la barrera y evitar la pérdida de agua.

Una crema para la cara con ácido hialurónico o ceramidas puede funcionar de maravilla para humectar y cuidar de tu rostro sin gastar demasiado.

La crema hidratante y el protector solar completarán la rutina de skincare|Pexels: SHVETS production

Protector solar

Esta es una de las inversiones más fuertes, pero también de las más necesarias. El protector solar te ayudará a evitar manchas, líneas de expresión y el envejecimiento prematuro causado por los rayos del sol. Prueba una fórmula adecuada para tu piel y que tenga un FPS 30 o más y aplícalo todas las mañanas.

