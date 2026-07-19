Cómo se desinfecta la lechuga: 3 tips de MasterChef 24/7 para tenerla lista antes de usar en tus comidas

La lechuga es uno de los ingredientes frescos más utilizados en la preparación de ensaladas, sándwiches y una gran infinidad de guarniciones saludables como las que los cocineros de MasterChef 24/7 hacen todos los días. Y aunque es muy práctica para tenerla lista en el refrigerador, siempre se tiene que desinfectar perfectamente bien, en especial para evitar infecciones estomacales como la diarrea explosiva causada por el parásito de Cyclospora, según News Nation.

¿Cuál es la forma correcta de desinfectar la lechuga? 3 pasos indispensables de MasterChef 24/7 antes de que la uses en tus recetas