Cómo se desinfecta la lechuga: 3 tips de MasterChef 24/7 para tenerla lista antes de usar en tus comidas
Para que una receta quede espectacular, es imprescindible la higiene en la preparación e ingredientes, como desinfectar la lechuga con las técnicas adecuadas.
La lechuga es uno de los ingredientes frescos más utilizados en la preparación de ensaladas, sándwiches y una gran infinidad de guarniciones saludables como las que los cocineros de MasterChef 24/7 hacen todos los días. Y aunque es muy práctica para tenerla lista en el refrigerador, siempre se tiene que desinfectar perfectamente bien, en especial para evitar infecciones estomacales como la diarrea explosiva causada por el parásito de Cyclospora, según News Nation.
¿Cuál es la forma correcta de desinfectar la lechuga? 3 pasos indispensables de MasterChef 24/7 antes de que la uses en tus recetas
Separa y enjuaga cada hoja. Ya sea que compres en sus versiones romanas, orejonas o italianas, empieza el proceso de desinfección de lechugas separando las hojitas y poniéndolas en un bowl con agua limpia para que se enjuaguen. Esto ayudará a quitar el exceso de tierra, polvo y cualquier otra impureza que no siempre se percibe a primera vista, pero que es uno de los parámetros que los jueces siempre revisan en MasterChef 24/7. Y es que además, cuando la lechuga está compacta, es imposible que el agua llegue a todas partes.
- Usa un desinfectante especial para alimentos. Una vez que las hojas están bien enjuagadas, cambia el agua de la lechuga previamente enjuagada y agrega gotitas de desinfectante. En el supermercado puedes encontrar diferentes versiones, pero lo importante es que sean aptos para los alimentos. NUNCA se debe usar detergente para platos porque no es compatible con el consumo.
Seca las lechugas desinfectadas antes de guardarlas. Si no usaste toda la lechuga en tus recetas estilo MasterChef 24/7, no la metas al refrigerador sin ningún tipo de protección. De acuerdo con un artículo de California Department of Public Health, lo ideal es que dejes que las hojas se escurran bien y las seques con toallitas de papel para evitar la humedad. Ahora sí estarán listas para que las pongas en un topper hermético que la mantenga fresca por días y ayude a que no se eche a perder antes de tiempo.