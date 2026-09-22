Cómo ahuyentar los grillos y las arañas patonas en tu casa: 4 ideas para hacerlo
La presencia de insectos en el hogar puede convertirse en un problema si no se controla a tiempo y lo mejor siempre es mantenerlos alejados de forma segura.
No todos los insectos que se aparecen en la casa son para preocuparse, pero sí se puede reducir la presencia con sencillos trucos caseros que son seguros para prevenir plagas. Esto es especialmente útil cuando se trata de grillos y arañas patonas, que si bien no suelen causar problemas con sus picaduras, pueden llegar a ser un poco incómodas cuando algún miembro de la familia les tiene miedo y es mucho mejor ahuyentarlos.
¿Cómo eliminar las arañas y grillos del hogar? 4 soluciones que son muy efectivas
- Sella puertas y ventanas. Al ser tan pequeñitos, este tipo de animales suelen meterse por debajo de las puertas y en pequeños rincones que quedan en las ventanas. Según un manual de University of Kentucky, lo ideal es revisar estos puntos y, en caso de ser necesario, rellenar con topes, burletes o un poco de silicón.
Controla la humedad de las habitaciones. Uno de los problemas que pueden presentarse cuando tu casa está expuesta a la humedad del ambiente y empieza a colarse a los dormitorios, es que es probable que termine convirtiéndose en el lugar perfecto para que los grillos y las arañas se sientan cómodas. Lo mejor es controlar estas condiciones con ventilación constante, no dejar cosas mojadas y poner algunos sacos especiales para absorber el exceso de agua.
- Pon canela cerca de las entradas. Entre los trucos caseros más efectivos para ahuyentar insectos en el hogar, está el de poner un poco de canela en las entradas principales. De acuerdo con información de Romney Pest Control, esto es gracias a que este ingrediente tiene un aroma que puede resultar desagradable para los animales y los mantendrán alejados sin recurrir a soluciones tóxicas.
- Evita las acumulaciones en interiores y exteriores. Muchos no lo saben, pero los insectos solo necesitan encontrar de un buen espacio para estar sin ser "molestados", por eso es que suelen estar en rincones y armarios. De modo que para liberar cualquier posible escondite de arañas patonas y grillos, es importante evitar tener muchas cosas acumuladas, el piso lleno de cajas y las esquinas saturadas de artículos que realmente no se usan.