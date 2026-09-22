Cómo ahuyentar los grillos y las arañas patonas en tu casa: 4 ideas para hacerlo

No todos los insectos que se aparecen en la casa son para preocuparse, pero sí se puede reducir la presencia con sencillos trucos caseros que son seguros para prevenir plagas. Esto es especialmente útil cuando se trata de grillos y arañas patonas, que si bien no suelen causar problemas con sus picaduras, pueden llegar a ser un poco incómodas cuando algún miembro de la familia les tiene miedo y es mucho mejor ahuyentarlos.

¿Cómo eliminar las arañas y grillos del hogar? 4 soluciones que son muy efectivas