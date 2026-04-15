Los exfoliantes caseros son ideales para tu piel

Exfoliar la piel es importante para poder eliminar las células muertas del cuerpo. El experto farmacéutico Roger Nebot, ha manifestado que la “exfoliación es, probablemente, uno de los pasos más infravalorados en el cuidado corporal, pero también uno de los que más impacto tiene".

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Por lo general se buscan productos en el mercado para poder realizar este paso, pero se debe tener en cuenta el estado de la piel que puede impedir su correcta absorción. Una de las mejores opciones es el exfoliante casero ya que permite la renovación celular.

¿Cuál es la importancia de la exfoliación?

Si la piel no está exfoliada pues nada funcionará como corresponde. Antes de poner a prueba cualquier exfoliante corporal casero, se debe analizar por qué es necesario este paso en la rutina de cuidado de la piel.

A lo largo del día nuestra piel acumula células muertas, sudor y contaminación, como así también restos de productos. Ante esto es que la piel pierde luminosidad y su textura se vuelve irregular.

La exfoliación es importante para romper esa barrera y que los demás productos puedan acceder a la piel fácilmente. Así se retrasa el envejecimiento y se tiene una dermis saludable.

Exfoliar es importante.|Pexels

Algunos de los mejores exfoliantes caseros son;

Sal + aceite de oliva: dado que el grano de sal suele ser más grueso y anguloso, esta preparación es más intensa y resulta ideal para zonas resistentes como codos, rodillas o talones.

Avena + miel: es una buena opción para la piel delicada, esta opción es la más adecuada. Tiene un efecto calmante y es perfecta para piel sensible.

Azúcar + yogur: una mezcla que permite exfoliar mientras hidrata, gracias a las propiedades del lácteo.

Café + yogur: proporciona un efecto suavizante y revitalizante muy apreciado para empezar el día con energía en la piel.

Sal + aloe vera: el aloe compensa la dureza de la sal, permitiendo en una combinación refrescante y reparadora.

Azúcar + miel + canela: proporciona un efecto térmico leve, ya que ayuda a activar la microcirculación.

Arcilla + avena: esta mezcla proporciona un efecto detox, que elimina impurezas más profundas de los poros.

Cacao + aceite + azúcar: una opción con una carga antioxidante y sensorial muy elevada.