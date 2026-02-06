Así puedes exfoliar los codos y rodillas usando bicarbonato de sodio

Es muy cierto que algunas personas siempre buscan métodos caseros para realizar todo tipo de actividades, ya sea para limpieza o para belleza, uno de los ingredientes más requeridos es el bicarbonato de sodio , el cual se utilizaba como exfoliante, ya que tiene una textura espesa, granulada y suave.

El bicarbonato de sodio es un elemento fundamental en muchos hogares, pues tiene muchas funciones y un precio que es sumamente accesible para el bolsillo de las familias. Ahora, se ha mencionado que puede ayudar al cuidado de la piel, especialmente donde es más reseca y gruesa.

¿Cómo se puede usar el bicarbonato de sodio para exfoliar la piel?

A continuación te diremos cómo puedes utilizarlo para exfoliar la piel, evitando que pueda causar irritaciones o efectos secundarios. Para que su uso resulte efectivo y sin causar daño en la piel, se debe de combinar con otras formas de hidratar, las cuales pueden ser cremas o vaselina, así se puede asegurar que no se va a resecar o irritar de forma inesperada.

La aplicación correcta puede ayudar a eliminar las células muertas que se acumulan en la piel, las cuales en muchas ocasiones se hacen más oscuras, principalmente en zonas como las rodillas y los codos.

La forma de aplicarla en los codos, es haciendo una mezcla con una cucharada de bicarbonato de sodio y media cucharada de aceite de coco. La zona de aplicación de estar totalmente limpia y se debe poner en círculos. Después de un tiempo, se tiene que quitar el sobrante con una toalla; no se debe de limpiar, ya que el aceite de coco va a ayudar a mantener la hidratación correcta de la zona.

Para ponerlo en las rodillas, se tiene que revolver una cucharada de bicarbonato de sodio con un poco de miel, hasta tener una pasta espesa. Ya que se logró se debe poner con un guante. Luego de dos minutos se debe enjuagar con abundante agua, pero sin hacer fuerza para evitar irritaciones.

