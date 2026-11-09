Experta en coloración y tintes: “Si tienes canas, NO necesitas retocar todo el color”

Si cada vez que aparecen las canas sientes que necesitas volver a teñir todo tu cabello, existe una alternativa que puede ayudarte a conservar su brillo y evitar gastos innecesarios. Los retoques de color no siempre tienen que aplicarse desde la raíz hasta las puntas, especialmente cuando el resto de la melena todavía conserva una tonalidad uniforme. Este pequeño cambio en tu rutina de belleza puede ayudarte a mantener una coloración bonita, cuidar el aspecto de tu pelo y espaciar algunos servicios en la peluquería.

¿Por qué no necesitas teñir todo el cabello cuando aparecen las canas?

De acuerdo con una publicación de OkDiario, los especialistas en peluquería advierten que aplicar tinte repetidamente sobre todo el cabello puede provocar una acumulación de pigmentos, oscurecer las puntas y hacer que pierdan brillo. Por eso, cuando las canas comienzan a notarse en el crecimiento, una opción es concentrar el retoque en las raíces y renovar los largos solamente cuando sea necesario.

Cuando el cabello crece, las nuevas canas suelen hacerse visibles cerca del cuero cabelludo, mientras que los medios y las puntas conservan el color de aplicaciones anteriores. Esto significa que no siempre necesitas volver a cubrir toda la melena para conseguir una apariencia uniforme.

Además, aplicar coloración una y otra vez sobre las mismas zonas puede alterar progresivamente el resultado. Si quieres conservar un tono luminoso y evitar que las puntas se vean demasiado oscuras, puedes considerar estas recomendaciones.

1. Retoca solamente las raíces cuando aparezcan las canas

Si las canas se concentran en el crecimiento, aplica el tinte únicamente en esa zona, siguiendo las indicaciones del producto y utilizando la fórmula adecuada para tu cabello. De esta manera, evitas colocar pigmentos innecesariamente sobre las partes que ya tienen color.

Lo ideal es consultar con tu estilista para determinar el tono y el tiempo de exposición que necesitas, especialmente si tienes una coloración permanente.

Retoca solamente las raíces cuando aparezcan las canas. ((Especial/Canva))

2. Evita acumular tinte sobre medios y puntas

Uno de los errores más comunes es extender el producto por todo el cabello cada vez que necesitas cubrir las raíces. Esta práctica puede hacer que las puntas adquieran un tono más oscuro y pierdan luminosidad con el paso de las aplicaciones.

Si el largo todavía conserva el color que deseas, no es necesario volver a teñirlo. Puedes reservar los retoques generales para cuando realmente observes cambios en la tonalidad.

3. Renueva el color de las puntas solamente cuando lo necesiten

No significa que debas olvidarte por completo de los medios y las puntas. Si notas que el cabello perdió intensidad, tiene reflejos diferentes o presenta zonas descoloridas, puedes consultar con un profesional para realizar una tonalización o un tratamiento específico que ayude a recuperar la uniformidad.

En un video publicado en TikTok por King of Blondes puedes encontrar una referencia adicional sobre técnicas y cuidados relacionados con la coloración. La recomendación es adaptar cualquier procedimiento a las necesidades de tu cabello y evitar aplicar productos químicos sin valorar primero su estado.

4. Divide el cabello en secciones para conseguir un retoque uniforme

La aplicación del tinte requiere orden y precisión para cubrir correctamente las zonas con canas. Una recomendación de los especialistas es dividir el cabello seco en cuatro secciones y trabajar con mechones finos, prestando atención a las áreas donde se concentra el cabello blanco.

También es importante respetar las proporciones de la mezcla y el tiempo de exposición indicado por el fabricante. Si no tienes experiencia aplicando coloración, lo mejor es acudir con un profesional.