Experta florista explica qué tipo de ramo de flores debes regalar, dependiendo la ocasión y lo que quieras transmitir

Cuando queremos regalar un ramo de flores, no podemos dar cualquier tipo de arreglo, ya que cada ejemplar que escogemos con un color específico puede denotar un mensaje importante, una característica que en muchas ocasiones dejamos pasar. Por eso, una experta florista da a conocer su opinión, detallando qué tipo de alternativa debes regalar y lo que quieras transmitir.

Noticias Querétaro del 17 de julio 2026

Para que ya no lo dejes pasar, te detallaremos qué fue lo que comentó la experta al respecto, explicando cuál es la opción que debes escoger, alternativas variadas para que se las regales a tu persona favorita.

¿Qué flores son ideales para regalar?

Aunque las flores podrían parecerse entre ellas, no son lo mismo, por lo que no podemos regalarlas en cualquier ocasión ni a cualquier persona. Por esa razón, una experta florista en su cuenta de Florería Bustamante by Paulin deja las siguientes recomendaciones al momento de regalar ramo de flores:



Primera cita: Gerberas, lilis y rosas de color rosa, ya que son muy modernas y románticas para la ocasión. Ante todo, evita el uso de rosas rojas.

Aniversario o para una novia formal: De 12 a 24 rosas de color rojo es un clásico muy romántico y detona la confianza que ya hay entre ellos.

Cumpleaños: Roma primavera es una gran opción llena de colores vivos, que alegra.

Para pedir perdón: Opta por aquellas opciones blancas; representan la paz.

Para mamá: Pide un arreglo, pero procura que contenga sus ejemplares favoritas.

¿Qué se le echa a un ramo de flores para que dure más?

Una vez que conoces cuál es el mejor ramo de flores que debes regalar dependiendo de la ocasión, según una experta florista, es importante que descubras la mejor forma de conservar los ejemplares. Para que dure más tiempo, considera aplicar las siguientes recomendaciones:



Retira el plástico que las envuelve. Haz un corte diagonal en el tallo. Colócalas en un jarrón de cristal con agua tibia. Evita que las hojas que tenga el tallo toquen el agua. Ubícalo en un espacio en el que no reciba los rayos del sol. Cuando observes que el agua se empieza a hacer turbia o con un aroma desagradable, no olvides cambiarla, esto te ayudara a mantenerlas por más tiempo.

Con todos los tips anteriores podrás regalar flores adecuadas para la ocasión y evitaras que en poco tiempo puedan morirse, así que aprovecha los consejos para poder aplicarlos en el siguiente evento importante que tengas.