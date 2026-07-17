Leslie Gallardo fue invitada por el Chef Herrera a preparar una hamburguesa: la receta al estilo MasterChef 24/7

El Chef Adrián Herrera compartió con la host digital de MasterChef 24/7, Leslie Gallardo, la forma de hacer una hamburguesa con un toque gourmet y sabores especiales. Muy al estilo del famoso juez de la competencia de cocina, este platillo fusiona la naranja, con el picante del chile y la intensidad del queso azul. Aquí te dejamos la receta con ingredientes y el procediemiento.

MasterChef 24/7: La receta de la hamburguesa a la Herrera

En las redes sociales de MasterChef México 2026 se compartió el video que presenta una clase de cocina dinámica dirigida por el Chef Herrera y su invitada Leslie Gallardo, quienes prepararon una hamburguesa gourmet con ingredientes sofisticados. El proceso destaca la elaboración de una mayonesa casera de naranja y diversos aceites, resaltando técnicas rápidas para lograr sabores complejos.

Esta es la receta del Chef Herrera para acompañar una carne asada al estilo MasterChef México|Facebook Chef Herrera

Para elaborar la hamburguesa del Chef Herrera, se requieren diversos ingredientes divididos en la preparación de la carne, las salsas y el acompañamiento:

Para la carne de la hamburguesa:



920 g de carne molida (de preferencia con una proporción 80/20 de grasa).

50 g de cebolla picada.

50 g de pan molido.

10 g de una mezcla de especias.

1 cucharadita de sal.

Pasta de chile mulato (chile licuado con agua).

Salsa de soya.

Para la mayonesa de chile rojo:



1 taza y media de aceite rojo (puede ser de chile morita, de árbol, ancho o guajillo).

2 cucharaditas de azúcar.

2 cucharaditas de esencia de naranja de repostería.

1 cucharada de vinagre de jerez (o de vino tinto).

1/4 de cucharadita de sal.

Para la salsa de queso azul:



Queso azul.

Jerez.

Fondo de pollo mezclado.

Fécula de maíz.

Cebollín y jengibre cortado en finas plumas.

Para el chutni de dátiles y complementos:



Dátiles y chile mulato.

Ralladura de naranja, pimienta gorda (o de Tabasco) y jerez.

Cebolla medio caramelizada.

Arúgula y lechuga francesa.

Los consejos del Chef Herrera y Leslie Gallardo para preparar la hamburguesa

El Chef Adrián Herrera, juez de MasterChef México 2026 ,explicó que el chutni "es como una mezcla agridulce de frutas con un poquito de vinagre, azúcar" y otros ingredientes. En el caso de esta hamburguesa, añadió que se trata de una preparación "muy evocadora", esto debido a que tiene muchos aromas de distintas partes.

Por su parte, Leslie Gallardo indicó que al hacer la salsa lo que hizo fue ponerle fondo de pollo con un poco de fécula de maíz para que vaya espesando, y que el secreto para obtener una buena mezcla es no dejarle de mover para que no se hagan grumos.

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