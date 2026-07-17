¡Hora y fecha exactas para ver La última Salvación de MasterChef 24/7 GRATIS en línea hoy viernes 17 de julio!

Poco a poco Masterchef 24/7 ha hecho ruido por todo México este 2026 y es que lo que se vive dentro la cocina más popular ha sido algo nunca antes visto, pues se ha logrado un reality show culinario con un formato completamente único, por lo que cada detalle de lo que sucede es imperdible.

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Este viernes se estará disputando el reto de La Última Salvación y como su nombre lo indica, será la última oportunidad de los Cocineros para que logren subir al Balcón de la Salvación y no irse directo al Reto de Eliminación de este domingo 19 de julio, por lo que será un momento que seguramente no te querrás perder y nosotros te explicaremos cómo puedes verlo en línea gratis.

¿Cómo ver el Reto de Última Salvación de MasterChef 24/7 en línea HOY?

Si no puedes seguir la transmisión a través de la señal de Azteca UNO por la televisión, tenemos buenas noticias para ti, pues podrás ver este Reto de MasterChef 24/7 desde tu celular al entrar a nuestro sitio web de TV Azteca.

Una vez aquí, podrás seguir el PreShow en punto de las 8:00 y la Gala del Reto de Última Salvación a las 8:30 pm, donde los Cocineros lo dejarán todo dentro de esta noche para no irse con un Delantal Negro

¿Cuál es la importancia del Reto de Última Salvación de MasterChef 24/7?

Esta noche los participantes podrán competir por lograr Subir al Balcón de la Salvación, aunque no todos podrán ganarla y habrá algunos que se irán con un Delantal Negro y tendrán qué demostrar sus habilidades el domingo de Eliminación.

¿Quiénes son los Cocineros salvados de esta semana en MsaterChef 24/7?

Para esta novena semana, los primeros Cocineros que han logrado subir al Balcón de la Salvación han sido Lancer, Claudia, Michelle y Antrax, por lo que estos tienen su estadía asegurada al menos una semana más dentro de MasterChef 24/7.