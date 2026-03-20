Expertos revelan si usar minoxidil para las cejas te saca vello en el resto de la cara

El minoxidil es un medicamento que utilizan en su mayoría hombres para estimular el crecimiento del cabello. No obstante, no solo funciona para la cabeza, pues algunas personas lo utilizan para la barba o repoblar cejas, que en este caso se abordará un mito que ha inundado las redes y es que se tiene la creencia de que usar este producto saca vello en el resto de la cara. Estos son los 8 diseños de low fade que quedan originales y casi nadie usa.

De acuerdo con el portal Doctoralia, el usar minoxidil en las cejas no te sacará vello en el resto de la cara, aunque la especialista sí recomienda aplicar el producto en la zona muy puntual y evitar aplicar en las pestañas, ya que ello podría resultar perjudicial para los ojos. Estos son los 3 lentes que no debes usar si tienes rostro redondo, ya que te harán ver más ancho.

El usar este medicamento en las cejas no saca vello en el resto de la casa, según expertos.|Pinterest

El motivo por el cual las personas utilizan minoxidil en las cejas es para engrosarlas o repoblarlas, puesto que existen varios factores para que el vello se haya perdido. Una de ellas puede ser que la persona esté luchando contra el cáncer, por la edad avanzada o simplemente por haberla rasurado por un tema de apuestas.

Las recomendaciones para aplicar minoxidil en las cejas

La función del minoxidil es ayudar a que el periodo de crecimiento de la zona donde se aplicó acelere y el vello salga más denso, ya que este medicamento promueve la circulación sanguínea y facilita el suministro de oxígeno y sangre a los folículos pilosos, según el portal Kaloni Science Center.

Se recomienda aplicar minoxidil en las cejas 2 veces al día, durante la mañana y la noche, para que así la fórmula actúe durante un lapso de tiempo prolongado. Los resultados del producto tardan en verse aproximadamente en un par de meses.

Cabe mencionar que antes de comenzar a utilizar minoxidil se debe acudir con un experto, en este caso un dermatólogo, ya que la aplicación de este medicamento puede causar efectos secundarios a las personas, como irritación, comezón o resequedad en la zona donde se aplica.