Así de fácil vas a puedes hacer keratina natural para tu cabello

Sin dudas uno de los problemas capilares más recurrente son el frizz y la sequedad. Para poder combatir esto es que uno de los tratamientos más utilizados es la keratina, pero muchos se inclinan por la versión natural.

Si quieres elaborar una keratina casera, ten en cuenta que el principal ingrediente es el aloe vera. Con este producto vas a poder hidratar, suavizar y reducir el efecto de “electricidad” en el pelo.

¿Cómo preparar la keratina natural?

Esta keratina natural lleva aloe vera que contiene agua, vitaminas y compuestos hidratantes. Esto actúa como humectante natural por lo que ayuda a retener la humedad y suavizar la superficie capilar.

A esto se lo debe combinar con agua de romero que es muy importante a la hora del cuidado capilar ya que cuenta con un efecto estimulante y ayuda a contribuir al equilibrio del cuero cabelludo.

Para poder elaborar esta keratina natural tienes que tener hojas frescas de aloe vera, le retiras la capa verde exterior para extraer el gel transparente del interior. Toma el gel y colócalo en un recipiente que se tiene que llevar al refrigerador durante 30 minutos.

Cuando el gel esté frío lo mezcla con una pequeña cantidad de agua de romero e integra bien. Cuando tengas la preparación, aplica sobre el cabello limpio o ligeramente húmedo masajeando desde la raíz hasta las puntas durante unos 15 minutos.

El aloe vera tiene grandes beneficios.|Canva

Por último, tienes que enjuagar y realizar el lavado habitual con champú suave. Verás que obtienes uncabello más hidratado, con mayor brillo y menor efecto esponjado.

De esta manera vas a poder eliminar el frizz que aparece cuando la fibra capilar pierde hidratación y absorbe la humedad del ambiente de manera irregular. Esta situación provoca que la cutícula, que es la capa externa del cabello, se abra y genere un aspecto esponjado o desordenado.

