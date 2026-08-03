Las faldas largas se convierten en una de las prendas más versátiles para los días de verano, ya que permiten crear looks cómodos y elegantes sin renunciar a la frescura. Además, existen diferentes tejidos, cortes y diseños que se adaptan a las altas temperaturas.

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Elegir correctamente el material y combinarlo con prendas livianas puede marcar la diferencia durante los días de calor. Desde modelos fluidos hasta opciones con aberturas, hay distintas formas de llevar una falda larga y conseguir un outfit fresco y favorecedor.

¿Cómo llevar faldas largas en verano y sentirte fresca?

Con la llegada del calor, las faldas largas se en una alternativa fresca, cómoda y elegante para crear looks de verano. Los diseños fluidos y ligeros son especialmente prácticos, aunque la clave esta en elegir correctamente el corte y combinarlo con prendas que favorezcan la silueta.

La falda blanca larga de algodón es una de las grandes protagonistas de la temporada. Puede combinarse con una blusa ligeramente metida por delante, sandalias planas y un bolso pequeño para conseguir un estilo refinado y relajado.

Otra opción es la falda pareo estampada, que puede llevarse con un top liso en uno de los tonos estampados. Su diseño ayuda a marcar la cintura sin apretar y crear una línea diagonal que estiliza suavemente.

Las faldas plisadas regresan con una estética más sencilla, especialmente en tonos beige, azul tinta o verde. Una camisa masculina remangada y unas sandalias minimalistas permiten completar un conjunto fresco y elegante.

Para quienes buscan una propuesta más actual, la falda larga de cintura ligeramente baja puede combinarse con un polo fino o una camiseta corta. La falda vaquera larga también gana protagonismo y funciona con camisa blanca, cinturón de piel y alpargatas.

Por la tarde, la falda satinada en tonos piedra o chocolate puede acompañarse con un top de punto sin mangas y accesorios dorados discretos. De esta manera, es posible conseguir un look sofisticado y fresco sin reservar este tipo de prenda exclusivamente para ocasiones especiales.