Muere legendaria actriz a los 90 años, con más de 6 décadas de trayectoria en cine y televisión

El ámbito del entretenimiento y la cultura en Cuba está de luto, debido a la muerte de la legendaria actriz Paula Alí, quien tenía una carrera que se remontaba más de 6 décadas atrás y representaba un rostro familiar para varias generaciones de espectadores, como informó la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC).

La noticia se dio este 3 de agosto y se sabe que falleció a los 90 años de edad en La Habana. Sin embargo, no se han dado a conocer las causas o mayores detalles.

Era "una de las artistas más populares y queridas por el pueblo cubano", enuncia el comunicado de su deceso. "Con Paula Alí desaparece una intérprete imprescindible de la escena cubana, cuya obra permanecerá en la memoria afectiva de nuestro pueblo y en la historia de las artes escénicas y audiovisuales del país".

Quién era Paula Alí

De nombre Paula Andrea Alí Rivera, la actriz había sido reconocida hace menos de un mes con el Premio Nacional de Televisión 2026, que se otorga en Cuba. Participó en películas, telenovelas, obras teatrales y programas de comedia de su país, y fue en este último género donde se destacó principalmente. "Actriz de amplio espectro, capaz de asumir con igual solvencia personajes dramáticos y de profunda intensidad emocional, dejó, sin embargo, una huella especialmente entrañable en la comedia, género al que aportó una profesionalidad, una naturalidad y un carisma que la distinguieron", dice la UNEAC.

Su primer contacto profesional con el medio artístico ocurrió en 1959, cuando se desempeñó como modelo de televisión. Posteriormente incursionó en el teatro, en diferentes colectivos entre mediados de la década de los 60 y la década de los 70. Fue el ámbito teatral el que le permitió viajar a diferentes países mostrando su talento.

Entre los reconocimientos internacionales que recibió se encuentra el premio a Mejor Actriz en el Festival de Cartagena, gracias a su trabajo en la película "Nada" en 2003. También actuó en películas como "Lista de espera", del 2000, y "El cuerno de la abundancia", de 2008.