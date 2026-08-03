A la hora de cambiar el color del cabello, elegir tintes que acompañen las facciones puede marcar una gran diferencia. Después de los 60, algunos tonos tienen la capacidad de aportar luminosidad y suavizar visualmente los rasgos.

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Las tendencias en coloración ofrecen distintas alternativas para quienes buscan disminuir las canas, renovar su imagen o simplemente darle un nuevo aire a su melena. Hay opciones para diferentes estilos y tonos de piel, por lo que elegir un tinte adecuado puede convertirse en una forma sencilla de actualizar tu look.

¿Cuáles son los mejores tintes de pelo para mujeres mayores de 60 años?

A partir de los 60 años, elegir un tinte que favorezca las facciones puede ser una buena forma de renovar la imagen y aportar luminosidad al rostro. La elección del color dependerá del tono de la piel, el color natural del cabello y el resultado que se quiera conseguir, ya sea disimular las canas o darle un nuevo aire a la la melena.

Entre las opciones más recomendadas se encuentra el rubio ceniza, un tono que puede integrarse de manera natural con las canas y crear un efecto luminoso. El rubio dorado también es una alternativa interesante, especialmente para quienes buscan aportar mayor calidez al rostro y suavizar visualmente las facciones.

El castaño claro es otra posibilidad para quienes prefieren un cambio discreto y de apariencia natural. Este tinte permite mantener una tonalidad cercana al color original del cabello, mientras que el chocolate aporta profundidad y puede resultar especialmente favorecedor en melenas castañas.

Las mechas y reflejos también pueden ser una alternativa para iluminar el cabello sin recurrir a una trasformación completa. Además, permiten combinar diferentes tonalidades y conseguir una melena con mayor dimensión y movimiento.

En definitiva, no existe un único tinte para todas las mujeres. Lo importante es encontrar un tono que armonice con las características personales y permita conseguir el efecto deseado, siempre teniendo en cuenta el mantenimineto que requiera cada color.