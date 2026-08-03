3 patrones de amigurumi de ‘One Piece’ que puedes tejer en menos de 2 horas

'One Piece' es un manga de anime que se publicó en 1997, pero debido a su gran popularidad ya cuenta con una serie animada y un 'live-action', logrando posicionarse fácilmente entre los jóvenes internautas.

Si eres amante del anime, entonces prepárate, te detallaremos 3 patrones de amigurumis que puedes hacer de sus personajes, alternativas para tejer en menos de 2 horas.

3 patrones de amigurumis de 'One Piece' para hacer en dos horas

'One Piece' cuenta con una amplia opción de personajes, donde cada uno de ellos sobresale por su personalidad y por las habilidades, siendo grandes opciones para hacer en patrones de amigurumi. Si los quieres tejer en menos de 2 horas, considera las siguientes alternativas:

Monkey D. Luffy

El personaje principal de 'One Piece' es Monkey D. Luffy, que se destaca por ser el capitán de los Piratas de Sombrero de Paja, dentro de sus habilidades tiene la capacidad de extender sus manos, convirtiéndolo en un 'hombre de goma' tras consumir una fruta especial. Para esta opción agrega hilo en color amarillo, rojo, negro, piel, blanco y azul, además de colocar pequeños botones negros para sus ojos.

Solamente los sombreros

Si no quieres batallar con todo el personaje, puedes optar por hacer solamente el sombrero característico o alguno de sus accesorios, siendo una gran alternativa para llevar un pequeño detalle a todos lados. Solamente no olvides colocarle un broche en la parte superior, con la finalidad de que no lo pierdas y lo cuelgues donde quieras. A diferencia de las opciones anteriores, acá el estambre a escoger va a depender del ejemplar que queramos, selecciona tu favorito y consigue el material necesario.

Laboon

Por otro lado, puedes optar por hacer a 'Laboon', una ballena enorme que espera pacientemente en el mar por la llegada de sus amigos. En su "trompa", podemos ver que tiene el logo de "Sombrero de Paja", quien hace sus apariciones en diversos capítulos. A diferencia de otros ejemplares, para esta idea vas a necesitar estambre azul y rosa, además de aplicar botones negros para los ojos y múltiples fieltros (en rojo, amarillo, blanco, negro y marrón) para darle forma al símbolo que tiene en su trompa, finalmente tendrás a uno de los patrones de amigurumi que podrás tejer en menos de 2 horas.