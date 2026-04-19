Esto dice el Feng Shui de ver arañas patonas en los rincones del hogar

En ciertos rincones del hogar suelen reunirse ciertas arañas patonas, que se destacan por tener un cuerpo pequeño y patas delgadas; aunque son inofensivas, pueden ser poco agradables. En el feng shui, se destaca que la presencia de estos bichos tiene un simbolismo energético.

Si en tu hogar te has encontrado con estos insectos, te detallaremos qué mensaje tiene para ti; el resultado te va a sorprender notablemente.

¿Qué significa tener arañas patonas en casa?

Dentro de los rincones del hogar es usual encontrarnos con las arañas patonas, ejemplares de cuerpos y patas diminutas, las cuales la mayoría de las ocasiones suelen ser eliminadas por su apariencia, pero podríamos dejar pasar un importante mensaje.

En el feng shui se menciona que, al ocultarse en espacios oscuros o poco intervenidos, nos puede indicar que hay energía estancada, siendo una llamada de atención para esas zonas donde no se les está prestando atención.

Por otro lado, su imagen nos puede indicar que hay situaciones o aspectos que estamos evitando tocar, por lo que dicha araña nos indica que hay una falta de acción en ciertas situaciones. No es negativo; al contrario, nos invita directamente a la acción.

¿Qué tan peligrosa es la araña patona?

Aunque su aspecto puede resultar poco agraciado, déjame decirte que no son peligrosas, a diferencia de las arañas violinistas o viudas negras que igualmente suelen ocultarse en los rincones del hogar y que contienen un peligroso veneno en su picadura.

Las arañas patonas no son venenosas o de peligro; al contrario, pueden convertirse en tu mejor aliado, ya que pueden ayudarte a controlar plagas como cucarachas, mosquitos o los arácnidos peligrosos que mencionamos anteriormente.

Ahora vas a entender por qué la presencia de ese arácnido de patas largas tiene un importante mensaje del Feng Shui, por lo que te recomendamos analizar su presencia y qué situación deberías atender. Cuéntanos, ¿te has encontrado ese ejemplar en tu hogar o en los alrededores?