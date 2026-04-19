El signo que recibirá una puñalada por la espalda en plena primavera 2026

La primavera es una fecha para renovar y dejar de lado lo negativo, sobre todo en el equinoccio de esta nueva estación. Sin embargo, esta temporada no será la ideal para un signo, ya que recibirá una puñalada por la espalda de quien menos lo espera. Mhoni Vidente reveló los horóscopos del mes de abril para todos los signos: cómo te irá en el amor, dinero y salud.

De acuerdo con Nana Calistar, Capricornio es el signo que recibirá una traición y lo más probable es que sea este fin de semana, por lo que hizo hincapié en poner atención en aquellas personas que dicen ser amistades, pero solo son personas que sonríen de frente y te critican por detrás. Conoce los signos castigados del 14 al 19 de abril por los fuertes cambios de temporada de Aries.

Capricornio recibirá una traición en esta primavera, lo más probable este fin de semana.|Archivo

“Te vas a enterar de chismes que han estado soltando algunas supuestas amistades. Hay que estar atento porque no todas las personas que se autoproclaman tus amigas lo son”, mencionó la astróloga en su predicción para este tercer fin de semana de abril.

¿Qué otros signos corren el riesgo de ser traicionados?

Capricornio es el blanco en cuestión de traición, pero hay un signo que también puede correr el mismo riesgo, como lo es Sagitario, quien no sería apuñalado por amigos, sino por una persona cercana, según varios horóscopos.

El problema de Sagitario es que confía mucho en las personas de su alrededor y muchas de ellas no son lo que reflejan, ya que son de doble cara y esconden sus verdaderas intenciones.

Cabe mencionar que a abril, que es uno de los meses en los que recién inicia la primavera, se le considera como el mes de las traiciones, pues así lo estipulan algunas corrientes astrológicas por la energía impulsiva de Aries. Por lo tanto, Capricornio y Sagitario deberían poner mucho ojo con quiénes se relacionan y así evitar recibir una puñalada.