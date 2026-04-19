Los 5 mejores diseños de uñas tailandesas

Las uñas tailandesas son diseños que se han popularizado en los últimos meses, por lo que han ganado notoriedad en los salones de belleza, ya que se tratan de estilos atractivos y elegantes al mismo tiempo, ya que usan efectos tridimensionales y destellos.

Para que los puedas usar en tu próxima manicura, te detallaremos las 5 mejores decoraciones que debes emplear en tus manos, las cuales se encargarán de atraer todas las miradas.

¿Qué tipos de uñas están de moda?

Para obtener los mejores diseños de uñas tailandesas, tuvimos que consultar con la IA de Gemini, quien nos detalla que se destacan por ser una mezcla de elegancia sutil, incorporando detalles tridimensionales y efectos visuales modernos, por lo que nos recomienda las siguientes opciones:

Cat-eye : Se destaca por generar un reflejo profundo, simulando el iris de las miradas en los felinos, empleando tonos metálicos o morados intensos.

: Se destaca por generar un reflejo profundo, simulando el iris de las miradas en los felinos, empleando tonos metálicos o morados intensos. 3D : La aplicación de relieves es fundamental, con los que pueden crear gotas, flores pequeñas o formas abstractas para aplicar textura y dinamismo.

: La aplicación de relieves es fundamental, con los que pueden crear gotas, flores pequeñas o formas abstractas para aplicar textura y dinamismo. “Princess Nails” y joyas : Suelen ocupar una base nude o rosa para encima aplicar cristales, perlas o piedras de gran tamaño.

: Suelen ocupar una base nude o rosa para encima aplicar cristales, perlas o piedras de gran tamaño. Inspiración cultural : Aplican estampados de elefantes, flores tropicales, y combinan colores que nos recuerdan a los templos típicos de Bangkok.

: Aplican estampados de elefantes, flores tropicales, y combinan colores que nos recuerdan a los templos típicos de Bangkok. Largas y estilizadas: Suelen usar uñas de gran longitud, usualmente en forma de almendra o coffin, generando un efecto de alargamiento en la mano.

¿Qué diferencia tiene con otros estilos asiáticos?

Conociendo cómo son las uñas tailandesas, podríamos pensar que se parecen a los diseños japoneses y coreanos, pero cada uno tiene una estética que los hace sobresalir de los demás. Te contamos las diferencias que hay:

Coreanas: Buscan un aspecto saludable en las manos, por lo que intensifican el efecto de hidratación; suelen usar el “blush nails”.

Japonesas: Dan prioridad a la nutrición profunda y buscan dar un brillo natural a la manicura.

Tailandesas: Aplican el “lujo silencioso” con un toque moderno y brillante.

Así podrás identificar sus diferencias, empleando los mejores estilos que logran embellecer tu mano en pocos minutos. No esperes más y aplica los estilos anteriores.