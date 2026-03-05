El Feng Shui explica porque debemos colocar un frasco de sal al dormir

Feng Shui tiene un gran conjunto de reglas donde los usuarios pueden lograr un equilibrio energético en sus hogares; incluso se mencionan ciertos rituales que podemos poner a prueba que tienen los mismos efectos, además de que suelen ser muy sencillos de hacer.

Noticias Jalisco del 2 de marzo 2026

Por esa razón te vamos a explicar uno de ellos, que básicamente consiste en colocar un frasco de sal al dormir; es muy sencillo de hacer y te va a generar efectos positivos que debes probar.

¿Dónde colocar sal según el feng Shui?

Desde el punto de vista del Feng Shui, la sal es un mineral potente energéticamente; esto se debe a que tiene un efecto purificador, logrando absorber las malas vibras, atrayendo la prosperidad y logrando un equilibrio en el ambiente, poderes únicos que debemos aprovechar.

Por eso se recomienda colocar un frasco de sal al momento de dormir; se detalla que tendrá efectos positivos al descansar, ya que va a capturar todo lo negativo. Para obtener esos beneficios, hay que hacer lo siguiente:

En un frasco de vidrio, llénalo con sal gruesa. Ubícalo en la mesa de luz que tengas cerca de tu cama; lo recomendable es colocarlo del lado izquierdo. Al tener un efecto “esponja” absorbiendo lo malo, se recomienda cambiar el mineral cada 7 días; debes desecharlo en la llave del grifo mientras el agua fluye; simbólicamente, está limpiando y dejando ir todo lo malo.

¿Dónde poner la sal para protección?

La técnica que te explicamos con el frasco de sal es exclusivamente para purificar al dormir, pero es un mineral que también puede ser usado para la protección, evitando que malas energías o pensamientos lleguen a ti.

En ese caso, se recomienda colocar un vaso de vidrio con agua y sal, ya sea que lo ubiques en las esquinas de la casa, debido a que es un espacio que acumula energías negativas, o cerca de la entrada principal; evitarás que esa energía ingrese. Ya tienes todos los consejos al respecto, alternativas ampliamente recomendadas por el Feng Shui para tener un buen equilibrio energético.