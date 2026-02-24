Feng Shui para marzo de 2026: cómo acomodar tu casa y atraer energía limpia desde el primer día

En menos de una semana arranca el tercer mes de este 2026 y nada mejor que recibir marzo con el Feng Shui, una de las técnicas legendarias en decoración de hogares para “limpiar” las malas vibras y atraer la buena suerte. Conoce estas 7 ideas para reciclar ropa vieja que tengas guardada: te verás aesthetic y retro.

De acuerdo con un artículo del portal AD Magazine, el Feng Shui se utiliza para que las personas tengan un buen mes en salud y relaciones familiares, así como para atraer el dinero y el bienestar del hogar.

Una experta recomienda 5 pasos para lograr un buen Feng Shui.|IA

Esta es la manera en la que debes acomodar tu casa

Uno de los primeros pasos a seguir para acomodar tu casa y atraer energía limpia desde el primer día es ordenar tu hogar, ya que el desorden representa energía estancada, según Virginia Albuja, experta en Feng Shui, quien dio sus consejos para el portal Mujer Hoy.



Ordenar para que entren las buenas vibras: Si hay algún mueble u objeto que te incomode, es recomendable sacarlo de la casa. Mantener la puerta limpia y en buen estado: A ello se le agrega evitar espejos frente a ella y mantener ordenado el recibidor. Optar por buenos colores: Los tonos que se recomiendan en el Feng Shui son verdes, azules, rojos, blancos y cafés. Tener en orden la habitación: Se recomienda colocar un objeto con un escrito poderoso de lo que deseas lograr. Asimismo, evitar espejos que reflejen la cama y utilizar colores neutros. Renovar cuadros y fotografías: El Feng Shui recomienda elegir bien las fotografías, pues deben reflejar calma.

Historia y surgimiento del Feng Shui

El Feng Shui es una filosofía china que tiene más de 3 mil 500 años y surgió para estudiar los cambios que producían en el clima, astros y la naturaleza. Pero fue en la época imperial del país asiático cuando dejó de ser exclusivo para la clase social alta.

Sin embargo, esta práctica fue prohibida con el paso de los años, pero se expandió a otros países de Asia y fue a finales del siglo XX cuando se comenzó a practicar por todo el mundo. Cabe destacar que los centros de difusión se ubican en Hong Kong, Taiwán y Malasia.