5 cortes de cabello para mujeres con mucho volumen

Los cortes de cabello deben ser bien elegidos para que puedan adaptarse a las necesidades como así también a los objetivos que buscamos. Si tienes mucho volumen en tu melena pues estos son los mejores estilos.

Caminos de la Vida | Programa 09 Mayo 2026

Manejar una cabellera con mucho volumen puede ser un reto, pero el corte adecuado puede transformar ese peso en movimiento y estilo. Aquí tienes cinco opciones ideales para controlar y lucir una melena abundante.

¿Cuáles son los mejores cortes de cabello para el volumen?

Para manejar el volumen de tu cabello puedes optar por los siguientes cortes de cabello:

Shag Cut: Este estilo de inspiración en los años 70 utiliza capas desfiladas y puntas abiertas para quitar peso en las zonas donde más se acumula. Es excelente para dar una forma definida y un aire "desenfadado" sin que el cabello se vea inflado.

|Crédito: Imagen creada con Gemini

Capas Largas y Desfiladas: En lugar de capas cortas que pueden generar más volumen, las capas largas son ideales debido a que ayudan a que el cabello caiga con más peso y fluidez. Al desfilar las puntas, se reduce la densidad visual en la parte inferior.

Long Bob (Lob) Texturizado: Una melena a la altura de los hombros con capas internas permite vaciar el exceso de cabello sin perder la estructura recta del corte. Es una opción elegante y mucho más fácil de peinar que una melena extra larga.

Este corte es muy favorecedor.|Pinterest

Wolf Cut: Aquí tenemos una mezcla entre el mullet y el shag, ideal si buscas un cambio radical. Sus capas extremas en la parte superior y su reducción gradual hacia las puntas permiten que el volumen se concentre de forma estratégica y moderna.

Pixie con Capas Choppy: Por último, si quieres el cabello corto, un pixie con capas cortas y desconectadas ayuda a que el cabello grueso no se vea como un "casco". Al quitar peso de los laterales y la nuca, se logra un look fresco y manejable.