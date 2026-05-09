Julión Álvarez es golpeado durante su concierto en un palenque (VIDEO)

Durante la más reciente presentación de Julión Álvarez en un palenque, el reconocido artista de música regional mexicana mejor conocido como "El Rey de la Taquilla" fue víctima de un golpe ya que alguien del publico le lanzó un ramo de flores, sin embargo el artista recibió un fuerte impacto en el rostro ya que las flores fueron lanzadas con fuerza.

¿Cómo reaccionó Julión Álvarez al ser golpeado con un ramo de flores?

Cuando el artista recibió el fuerte golpe dejó de cantar por unos segundos ya que mostró expresiones faciales que comunicaron que había sentido dolor. Hasta el momento el artista no se ha pronunciado antes los hechos, sin embargo la presentación continúo. Esta situación ha desatado diversos comentarios ya que algunos usuarios aseguran que eso fue una falta de respeto al artista, independientemente de que hayan sido flores, otros mencionaron que era muy peligroso ya que podían lastimarle el ojo con alguna espina o tronco de la flor. “Aunque sean flores, es una falta de respeto a la persona”, “Gente tan grosera”, “No deben permitir entrar flores”, “Eso no se hace”, “¡Qué grosería!”, “En la cara no”, “Le reiniciaron el wifi”, fueron solo algunos de los muchos comentarios que inundaron las redes sociales ya que el video ha logrado viralizarse.

¿Quién es Julión Álvarez?

Julio César Álvarez Montelongo, mejor conocido artísticamente como Julión Álvarez y originario de Chiapas, actualmente es una de las figuras más reconocidas en la música regional mexicana. Intérprete de temas como "El Amor de Su Vida", "Y Así Fue", "Afuera Está Lloviendo", "Ojos Verdes", entre otros, ha logrado consolidar una carrera de poco más de dos décadas en las que se ha ganado, no solo el reconocimiento, sino el cariño de todo el público ya que sus canciones han hecho que más de una persona se identifique con ellas. En 2023 ganó el Latin Grammy al Mejor Álbum de Música Banda.

¿Quién es la esposa de Julión Álvarez?

Nathaly Fernández es la esposa de Julión Álvarez. Ambos contrajeron matrimonio en 2011. Son padres de María Isabel, María Julia y un pequeño que nació el pasado 26 de marzo, al cuál recibieron con mucho amor y felicidad. Nathaly es conocida por ser hija de Mario El Gordo Fernández, reconocido por representar a diversos artistas. Incluso destacó por haber sido la ex novia de Valentín Elizalde, mejor conocido como “Gallo de Oro”, con quién incluso habría tenido planes de llegar al altar, hecho que no sucedió pues el cantante perdió la vida a los 27 años de edad luego de recibir diversos impactos de bala.