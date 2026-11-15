Las lentejuelas pasaron de moda: este es el look que te hará ver elegante esta Navidad 2026

Si bien todavía falta para la llegada de Navidad, hay quienes ya están pensando en cómo van a decorar la casa, que menú para elegir para Nochevieja, cómo van a armar el árbol de Navidad y hasta en la ropa que se pondrán. No hay dudas que uno de los diseños más elegidos han sido las lentejuelas, que se caracterizan por aportar elegancia y estilo, pero que los expertos en moda, aseguran que quedará en el olvido porque será reemplazado por este look que te hará ver más elegante.

Uno de los looks más elegidos por muchas personas son las lentejuelas, que se caracterizan por ser piezas de ropa decoradas con pequeños discos brillantes o planos que se cosen o adhieren a la tela para generar destellos de luz con el movimiento y que durante mucho tiempo, fue elegido por muchas mujeres para lucir en Navidad, ya que tenía la capacidad de transmitir elegancia.

Cuáles son las ventajas de las lentejuelas

Entre las ventajas que tenía el look de lentejuelas se caracteriza por ofrecer un impacto visual inmediato, versatilidad para adaptarse al día y la noche y de que no se necesitan de muchos accesorios para lograr un atuendo completo. Sin embargo, los expertos aseguran que las lentejuelas pasaron de moda en esta Navidad, ya que hay un estilo que te permitirá ver más elegante.

Cuál es el look que será tendencia en Navidad

Según lo que revelaron los especialistas en el mundo de la moda, en esta Navidad 2026, tendrás que apostar por un look más discreto, en donde el terciopelo, el satín, la seda estructurada se conviertan en los grandes aliados. A su vez, la idea es apostar por aquellas prendas que transmitan lujos sin excesos, con siluetas cuidadas y tonalidades que se alejarán de los códigos tradicionales.

Por este motivo, es que podrás apostar por conjuntos monocromáticos en blanco y en crema para esta Navidad, hasta vestidos de terciopelo en verde esmeralda o azul noche. Además, los expertos aseguran dejar de lado el rojo tradicional y explorar nuevas tonalidades como marrón chocolate, en terciopelo o con trajes sastre de dos piezas y blazers estructurados.