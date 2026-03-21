Tras el final de Mercurio Retrógrado, estos son los cambios que se sentirán

Mercurio retrógrado ha llegado a su fin tras días en el que los malentendidos, retrasos y revisiones fueron los protagonistas. Tras su finalización es que se abre una etapa más positiva y resolutiva.

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Este movimiento astrológico hace que la energía cambie notablemente. De esta manera lo que se venía trabando comienza a destrabarse y lo confuso se ordena para mejorar tu vida.

¿Qué se espera con el fin de Mercurio Retrógrado?

Ahora que Mercurio ha tomado su movimiento directo la energía cambia por lo que es momento de:

Retomar conversaciones pendientes

Cerrar acuerdos

Firmar contratos

Avanzar con proyectos postergados

Aclarar malentendidos

Una aclaración importante que hacen los astrólogos es que los efectos no desaparecen rápidamente. Hay un período conocido como “sombra post retrógrada”, donde aún pueden sentirse algunos ecos del tránsito.

Piensa bien tus acciones.

Con Mercurio directo, la comunicación fluye mejor, hay mayor claridad mental y se reducen los errores. Esto se puede ver reflejado en: mejora la toma de decisiones, se agilizan trámites y respuestas, las relaciones encuentran mayor entendimiento, disminuyen los problemas tecnológicos, es un buen momento para volver a confiar en los planes a futuro.

Ante este cambio energético se recomienda lo siguiente:

Tomar decisiones que se venían postergando

Reactivar proyectos laborales o personales

Organizar viajes o movimientos importantes

Lanzar ideas o propuestas

La clave está en pasar de la revisión a la acción.

Si bien la energía va a mejorar, no te debes apresurar demasiado. Es importante que avances, pero con conciencia de lo aprendido. Todo lo vivido anteriormente deja enseñanzas que ahora pueden aplicarse con mayor claridad.

El fin de Mercurio retrógrado marca un antes y un después en el ritmo cotidiano. La sensación de estancamiento empieza a disiparse y se abre una etapa más dinámica. Tomas las riendas para comenzar a ordenar, decidir y avanzar. Aprovecha la claridad mental.