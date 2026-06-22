10 flequillos que elevan el aspecto de tu peinado y son ideales para el verano
¡Un look diferente para tu semana! Te contamos cuáles son los flequillos que debes usar en el verano, opciones que van a elevar el aspecto de tu peinado
Los flequillos pueden ayudarnos al momento de elevar el aspecto de tu peinado, ya que con ellos es posible suavizar ciertas líneas de tu rostro, además de ser el aliado al momento de ocultar ciertas líneas o al disimular el tamaño de nuestra frente. No obstante en el verano puede ser todo un reto, ya que nos puede hacer sudar.
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Es así que te detallaremos cuales son las opciones ideales que debes usar para lucir un aspecto elegante y no sufrir en exceso con el intenso calor.
¿Qué flequillo puede usarse en el verano?
Muchos pensaríamos que en el verano es imposible poder usar flequillos, debido a que no suelen llevarse bien con el sudor en la frente, pero no siempre es así. Por eso, te vamos a explicar cuáles son los ideales para la temporada, con los que lograrás elevar el aspecto de tu peinado:
- Cortina: Se adapta a gran parte de los rostros, pero favorece a los ovalados y cuadrados, con el que no vas a batalla al pegarse en la frente.
- “Baby bangs”: Opta por un look texturizado, con pequeños huecos para que tenga un aspecto más de verano.
- Irregular: Menos definido, permitiendo que sea fácil de mantener.
- Lateral: Un clásico que te puede ayudar, ya que se aguanta los días calurosos.
- “Bottleneck”: Se adapta a cualquier rostro y es versátil.
- Fino y ligero: Ligero y casi transparente, para que puedas sobrevivir al intenso clima.
- Largo y abierto: Ideal si no deseas algo tan drástico en tu aspecto.
- “Feathered”: Suavizan las puntas y logra un aspecto ligero al cubrir toda la frente.
- Capas mixtas: Ideal por tener mechones de diversos largos y lograr un look natural.
- Rizado: No olvides adaptarlo a tu tipo de pelo para que puedas tener un aspecto libre y natural.
@agatherenou A much more detailed tutorial on how I dry & style my baby bangs~ My wonderful hair stylist taught me this method and I’ve been doing it for years @Dyson USA @Mason Pearson @randco @SexyHair ♬ Bossa Nova jazz that seems to fit in a cafe(1433079) - TAKANORI ONDA
¿Cómo peinarte en el verano?
Para disminuir la probabilidad de sudor, el cual puede afectar el aspecto de tus flequillos, te recomendamos que recojas tu melena, ya que de esta manera lograrás tener un mejor flujo de aire, disminuyendo la sensación de calor en tu cuello y rostro.
Escoge algunas de las alternativas ideales para la temporada, con las que vas a elevar el aspecto de tu peinado, ya sea para el trabajo o para un evento importante.
@abbylamonicaa it’s a fringe bangs summer! ✂️ #fyp #wispybangs #hairtok #hairtransition #hairinspo ♬ original sound - gracie