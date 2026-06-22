Té de menta y poleo: Para qué sirve y cómo tomarlo después de las comidas

La salud de las personas y la naturaleza siempre han caminado juntas de la mano y es que en diversas especies se encuentran los nutrientes y propiedades que el cuerpo humano requiere para su funcionamiento y protección.

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La medicina actual y aquella considerada alternativa han hallado en plantas, semillas y raíces componentes que sirven para prevenir y tratar dolencias y afecciones. Con el paso de los años diferentes culturas han mantenido entre sus tradiciones el consumo de infusiones naturales para la protección de la salud.

Propiedades de la menta y menta poleo

Teniendo en cuenta las bondades de la naturaleza, en esta oportunidad la atención se posa sobre la menta y menta poleo, especies siempreverdes que se destacan por su aroma intenso y hojas ovadas, de acuerdo a la descripción que ofrece el Ministerio de Salud de Chile. La entidad destaca que en medicina a popular se utilizan sus ramas con hojas y flores.

En la información compartida precisa que estas especies se emplean tradicionalmente en el tratamiento de trastornos del aparato digestivo tales como flatulencia, dispepsia y cólicos intestinales debido a sus propiedades estomacales, carminativas y antiespasmódicas. También se usa como emenagogo y en trastornos del ciclo menstrual, precisa el escrito.

“Se ha estudiado sus propiedades antimicrobianas: se deben sobre todo a su aceite esencial, el que a su vez presenta una alta toxicidad por su contenido en pulegona, una sustancia con actividad antibacteriana importante que avala su empleo en productos de higiene bucodental, desinfectantes ambientales o como preservante de alimentos, pero que en dosis excesivas o en uso continuado puede generar serios efectos adversos: dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea, letargo o agitación, fiebre, urticaria generalizada, alteraciones de la presión arterial, etc”, concluye el Ministerio de Salud de Chile.

¿Cómo preparar el té de menta y poleo?

Los datos compartidos dan muestra sobre el por qué en muchas culturas el té de menta y poleo es tan popular, principalmente entre los remedios digestivos naturales más efectivos, especialmente en la región del Cono Sur.

Al respecto, y con el fin de aprovechar al máximo sus aceites esenciales (que es donde se concentran sus propiedades), se detalla el paso a paso para una preparación correcta del té de menta y poleo:

