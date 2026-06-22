Té de menta y poleo: Para qué sirve y cómo tomarlo después de las comidas
Té de menta y poleo. Conoce las propiedades, beneficios y cómo preparar esta recomendada infusión.
La salud de las personas y la naturaleza siempre han caminado juntas de la mano y es que en diversas especies se encuentran los nutrientes y propiedades que el cuerpo humano requiere para su funcionamiento y protección.
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La medicina actual y aquella considerada alternativa han hallado en plantas, semillas y raíces componentes que sirven para prevenir y tratar dolencias y afecciones. Con el paso de los años diferentes culturas han mantenido entre sus tradiciones el consumo de infusiones naturales para la protección de la salud.
Propiedades de la menta y menta poleo
Teniendo en cuenta las bondades de la naturaleza, en esta oportunidad la atención se posa sobre la menta y menta poleo, especies siempreverdes que se destacan por su aroma intenso y hojas ovadas, de acuerdo a la descripción que ofrece el Ministerio de Salud de Chile. La entidad destaca que en medicina a popular se utilizan sus ramas con hojas y flores.
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En la información compartida precisa que estas especies se emplean tradicionalmente en el tratamiento de trastornos del aparato digestivo tales como flatulencia, dispepsia y cólicos intestinales debido a sus propiedades estomacales, carminativas y antiespasmódicas. También se usa como emenagogo y en trastornos del ciclo menstrual, precisa el escrito.
“Se ha estudiado sus propiedades antimicrobianas: se deben sobre todo a su aceite esencial, el que a su vez presenta una alta toxicidad por su contenido en pulegona, una sustancia con actividad antibacteriana importante que avala su empleo en productos de higiene bucodental, desinfectantes ambientales o como preservante de alimentos, pero que en dosis excesivas o en uso continuado puede generar serios efectos adversos: dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea, letargo o agitación, fiebre, urticaria generalizada, alteraciones de la presión arterial, etc”, concluye el Ministerio de Salud de Chile.
¿Cómo preparar el té de menta y poleo?
Los datos compartidos dan muestra sobre el por qué en muchas culturas el té de menta y poleo es tan popular, principalmente entre los remedios digestivos naturales más efectivos, especialmente en la región del Cono Sur.
Al respecto, y con el fin de aprovechar al máximo sus aceites esenciales (que es donde se concentran sus propiedades), se detalla el paso a paso para una preparación correcta del té de menta y poleo:
- Calentar el agua: Calienta el agua hasta que empiece a hacer las primeras burbujas (unos 85°C a 90°C). Si hirvió, déjala reposar un minuto antes de servir para no quemar las hojas.
- Colocar las hierbas: En una taza, agrega una cucharadita de hojas secas (o unas ramitas frescas) que combinen ambas plantas en partes iguales.
- Infusionar y tapar de 5 a 8 minutos: Vierte el agua caliente sobre las hierbas y tapa la taza inmediatamente con un platito. Esto evita que los aceites esenciales digestivos se evaporen con el vapor.
- Colar y beber: Se aconseja consumirla tibia, idealmente entre 15 y 30 minutos después de haber terminado de comer, justo cuando el proceso de digestión está en su punto más alto.