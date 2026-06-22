5 ideas de maquillaje para graduación estilo smokey eyes

La temporada de graduaciones ya está aquí y además del vestido, peinado y accesorios, el maquillaje se convierte en el toque final para lograr un look inolvidable. Entre las tendencias que nunca pasan de moda destacan los smokey eyes, una técnica que aporta profundidad a la mirada y puede reinventarse con diferentes colores y acabados.

Si aún no decides cómo maquillarte esa noche especial, estas opciones que te presentamos a continuación pueden inspirarte, además, que son maquillajes que quedan con todo tipo de piel.

5 ideas de smokey eyes para un maquillaje de graduación

1.- Smokey eyes clásico en tonos negros y grises

Si buscas un estilo elegante y sofisticado, el ahumado tradicional es una apuesta segura, solo necesitas combinar sombras negras, grises y un toque de iluminador en el lagrimal para crear un efecto intenso, complementa el maquillaje con labios en tonos nude para equilibrar el rostro.

|Pexels

2.- Smokey eyes en tonos cafés

Los colores tierra son ideales para quienes desean una apariencia más natural sin perder glamour. Los cafés, chocolates y bronces resaltan especialmente los ojos cafés y miel, además de combinar con vestidos en tonos beige, dorado, verde olivo o vino.

|Pexels

3.- Smokey eyes con glitter

Si quieres destacar en las fotografías, añade un toque de glitter plateado o dorado en el centro del párpado. Este efecto aporta luminosidad y hace que el maquillaje luzca más moderno y festivo sin perder la esencia del ahumado. Por ser tonos neutros con brillo se adapta a cualquier tono de piel.

|Pexels

4.- Smokey eyes en tonos borgoña o ciruela

Los colores rojizos y morados se han convertido en una de las principales tendencias de belleza. Este estilo aporta un aire sofisticado, glamuroso y diferente, además de favorecer tanto a los ojos claros como oscuros. Puedes combinarlo con un delineado negro para intensificar la mirada.

|Pexels

5.- Smokey eyes con delineado gráfico

Para quienes buscan resaltar su look con un toque contemporáneo, el delineado gráfico es el complemento perfecto. Después de crear el efecto ahumado, añade un delineado alargado o con doble línea para darle un toque editorial y muy elegante.

|Pexels