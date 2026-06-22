Qué hacer con los corchos de vino, son un tesoro: cómo reutilizarlas para darle un toque bonito a tu baño

Los corchos de vino suelen ser hechos con materiales naturales. Una vez que se abre la botella, la gente suele desechar la tapa, pero pocos saben que pueden usarse de diversas maneras, en especial para poder crear manualidades desde cero.

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Para que puedas reutilizarlas, te detallaremos las opciones que puedes hacer para darle un toque bonito a tu baño al instante. Conoce todas las alternativas que hay disponibles.

¿Qué puedo hacer con el corcho de baño?

Los corchos de vino se pueden convertir en un gran aliado en nuestras manualidades, logrando crear artículos completamente nuevos con el material. Para reutilizarlas en el baño y darle un toque bonito, considera usar las siguientes recomendaciones:

Tapete: La alternativa que nunca falla es hacer un tapete para el baño; consiste en cocerlos por 10 minutos en agua caliente, partirlos por la mitad y pegarlos con silicón en una malla.

En un florero: En un florero grande, coloca una base de corchos, mete un vaso con agua y rellena el espacio con más corchos; vas a crear una decoración fácil.

Marco de espejo: Si tienes un espejo viejo que quieres mejorar, cocemos los corchos en agua por 10 minutos, cortamos a la mitad y pegamos en el espejo.

¿Qué puedo usar si no tengo un corcho de vino?

El corcho de vino es una tapa que podemos encontrar en gran parte de los vinos, pero si lo quitamos de la botella, puede resultar un poco difícil colocarlo nuevamente. Si ya no te es posible introducirlo o lo perdiste, puedes optar por alternativas para tapar tu bebida:

Encima coloca papel film y sujeta con ayuda de una goma elástica.

En el supermercado ya hay tapones reutilizables, los cuales puedes usar en diversas botellas en repetidas ocasiones.

Puedes usar una toalla de papel enrollada en la boca de la botella.

Es importante tapar nuevamente la botella, ya que puede empezar a oxidarse la bebida, generando que las características organolépticas del vino (en especial en el sabor y olor) se vean perjudicadas. Una vez que ya no uses el corcho, aprovecha para reutilizarlas en las manualidades que te compartimos, las cuales te ayudarán a darle un toque bonito a tu baño.