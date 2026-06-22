Por esta razón los expertos recomiendan dejar a los perros oler en los paseos

Los paseos son indispensables para los perros, ya que les permiten mantenerse activos física y mentalmente. Entre los usuarios ha existido la duda sobre si es correcto dejar a los canes oler los espacios que ellos quieran, generando todo tipo de opiniones.

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Los expertos han dado a conocer por qué recomiendan dejar a nuestras mascotas olfatear, dejando una inesperada razón al respecto; descubre cuál es su respuesta.

¿Deberías dejar que tu perro huela todo durante los paseos?

En un artículo publicado por la UNAM, detalla que, mediante el olfato, los perros son capaces de distinguir todo tipo de aromas, información que pueden procesar en su cerebro, además de ser una actividad que forma parte de su instinto animal.

Al oler durante los paseos, para ellos les funciona al explorar el mundo que hay a su alrededor, además de ser una acción que les ayuda a relajarse mientras su cerebro se mantiene activo. Impresionantemente, esto también les ayuda a comunicarse con otros perros, por eso los vemos que se acercan a oler heces y orina, ya que pueden identificar la edad, tamaño y salud del animal.

Por esa razón, los expertos recomiendan dejarlo olfatear, ya que al reprimir esa acción podemos generarle cierta frustración, ya que no le permitimos acercarse y entender qué es lo que está percibiendo.

¿Cuándo debemos tener cuidado?

Aunque el permitirles a los perros oler en los paseos es algo bueno, un portal especializado en animales explica que en ciertos momentos hay que tener cuidado. Ante las siguientes señales, acude con un veterinario o especialista en adiestramiento:

Si no deja de olfatear, incluso si ya están dentro de casa.

Si de olfatear normal, pasamos a que lo haga en exceso.

Al observar nerviosismo, jadeo excesivo o ansiedad.

Con todos los pasos anteriores, podrás identificar si hay cambios preocupantes, a los que deberás acudir con expertos para poder tratarlos. Ahora ya conoces la razón por la que debes hacerlos al salir a caminar con tu mascota.