Los PEORES ERRORES que los participantes cometieron en la eliminación de MasterChef 24/7 y el Chef Poncho notó

Con la llegada de dos nuevos participantes, la competencia en MasterChef 24/7 ya subió de nivel y solo los mejores podrán seguir en la nueva etapa. Esto significa que ya no habrá lugar para errores, mucho menos ahora que el Chef Poncho se tomó el tiempo de señalar las equivocaciones más graves en el domingo de salvación y que pusieron en evidencia quiénes son los cocineros que hicieron el peor trabajo.

"Hubo deficiencias y aciertos en sus platillos. Carmen, lo de la cocción de la tortilla de harina sería el tema: Michelle, el emplatado puedes embellecerlo más cuando es una pasta, entendiendo que el sabor es lo más importante: Pablo, la cocción de la proteína es igual de importante en una pasta; y Julio, proporciones, si te excedes en algo se come a lo demás", sentenció el juez.

¿Por qué Daniela y Julio NO tienen derecho a ganar el Pin en MasterChef 24/7?

En este sentido, todos estos parámetros también contribuyeron a una importante decisión de los jueces, por lo que se les otorgó delantales negros a Julio y a Daniela, como una advertencia de que son los participantes con peor desempeño en la temporada 2026. De modo que deberán aplicarse si quieren seguir avanzando en la competencia, aunque mientras ya están en la "cuerda floja" y no podrán competir por el Pin de MasterChef 24/7 HOY 22 de junio.

¿Quién fue el sexto eliminado de MasterChef 24/7? Las tristes despedidas que hubo el 21 de junio

A pesar de que hizo equipo con Ismael Zhu y ganaron en la primera ronda, Pablo fracasó en las pruebas individuales por la salvación y se convirtió en el sexto participante eliminado de MasterChef 24/7. Esto debido a que el camarón que añadió a su pasta se pasó de cocción y los chefs determinaron que su platillo era el peor de todos.

Por otra parte, la que también le dijo adiós a la cocina más famosa de México fue María, quien tomó la decisión de abandonar la competencia debido a una serie de problemas de salud que llevaba días presentando. Así que tuvo una última aparición para despedirse de sus compañeros y agradecerle a todos los "Maestros del fuego" y jueces por las enseñanzas que compartieron con ella y el apoyo que le brindaron.

