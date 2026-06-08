Manualidades de My Little Pony: 5 ideas para hacer tus propios personajes

La imaginación y la creatividad son dos cosas que nunca debemos dejar de ejercitar. A través de ellas, nuestra mente se mantiene en movimiento, nos alejamos de las pantallas y le otorgamos fácilmente sensaciones de bienestar a nuestra salud mental.

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En la actualidad, en un mundo que cada vez parece moverse a mayor velocidad y donde las rutinas nos envuelven en situaciones estresantes, las manualidades se están convirtiendo en un gran pasatiempo. La idea es lograr plasmar lo que podemos imaginar en objetos que nosotros mismos creamos, algo que podemos hacer solos o en compañía de los más pequeños.

¿Manualidades con ideas DIY?

Las manualidades abarcan un amplio campo ya que las creaciones son infinitas y, gracias a las redes sociales e Inteligencia Artificial, las ideas abundan. Es al respecto que una de las iniciativas que más protagonismo ha tomado en este último tiempo son las ideas DIY, siglas en inglés que hacen alusión a la frase “Hazlo tú mismo”.

Hacer manualidades con ideas DIY va mucho más allá de entretenerse; es una herramienta excelente para reducir el estrés y estimular la mente. Al concentrarnos en un proyecto manual, nuestro cerebro entra en un estado de flujo similar a la meditación, lo que disminuye la ansiedad, mejora la concentración y fomenta la resolución creativa de problemas en el día a día, resume Gemini (Inteligencia Artificial).

Manualidades de My Little Pony

Por todo lo señalado, y apostando a que las manualidades puedan realizarse en compañía de los más pequeños, algunas de las ideas DIY que circulan en diversas plataformas invitan a crear nuestros propios personajes de My Little Pony, la exitosa franquicia de entretenimiento que revolucionó a diferentes generaciones con juguetes, películas y populares series de televisión animadas.

Gemini precisa que darle vida al mágico mundo de My Little Pony con proyectos hechos a mano “es una actividad genial” y por eso nos ofrece 5 ideas DIY creativas y con materiales fáciles de conseguir o reciclar para que podamos conseguirlo:

Ponis de cartón higiénico: Una forma fantástica de reciclar los tubos de cartón y transformarlos en Rainbow Dash, Twilight Sparkle o el personaje favorito de los chicos.



Materiales: Tubos de cartón de papel higiénico, témperas o acrílicos, cartulinas de colores, lana (hilo de tejer) y pegamento.

Paso a paso

Pinta el tubo del color base del poni (por ejemplo, azul para Rainbow Dash o rosa para Pinkie Pie). Dibuja y recorta en cartulina las orejas y las alas (si es un pegaso) y pégalas en la parte superior. Usa hebras de lana de colores para armar la crin (melena) y la cola. Pégalas por dentro del tubo para que sobresalgan de forma natural. Con un marcador negro y blanco, dibuja los ojos y su característica Cutie Mark (la marca del costado).

Marcadores de páginas de esquina: Perfectos para acompañar las lecturas y llevar un toque de magia a los libros del colegio.



Materiales: Papel de origami o cartulinas de colores, tijeras, pegamento y marcadores.

Paso a paso

Haz un doblez básico de esquina para marcapáginas (un cuadrado de papel doblado en triángulo cuyos extremos se pliegan hacia adentro para formar un bolsillo). Usa este "bolsillo" como la cabeza del poni. Recorta en papeles de otros colores el cuerno de unicornio, las orejas y mechones de pelo. Pégalos de modo que sobresalgan del marcapáginas y dibuja los ojos cerrados con pestañas largas en el frente.

Ponis de porcelana fría o masa de sal: Ideal para quienes disfrutan de moldear figuras en tres dimensiones y quieren un juguete más duradero.



Materiales: Porcelana fría (o masa de sal casera), colorantes para masa o pinturas acrílicas, y palillos de madera para la estructura.

Paso a paso

Separa la masa en porciones y tíñelas con los colores del poni que vas a modelar. Modela un óvalo para el cuerpo y una esfera un poco más pequeña para la cabeza. Únelos usando un trocito de palillo de madera para que quede firme. Estira cuatro cilindros pequeños para las patas y pégalos debajo del cuerpo. Agrega los detalles: haz tiras finas de masa de colores para el pelo y la cola, y usa un palillo para darle textura de mechones. Deja secar al aire.

Antifaces de fieltro de los personajes: Para jugar a ser un poni de Equestria en cualquier momento del día.



Materiales: Fieltro (pañolenci) de colores, tijeras, pegamento para tela o silicona fría, y elástico.

Paso a paso

Dibuja la silueta básica de un antifaz que cubra los ojos y recórtala en el color base del poni elegido. No olvides hacer los agujeros para ver. Corta piezas de fieltro de otros colores para hacer el flequillo, las orejas y, si corresponde, el cuerno de Twilight o Rarity. Pega los detalles sobre la base del antifaz. Haz dos pequeños cortes en los extremos laterales, pasa el elástico a la medida de la cabeza y asegúralo con un nudo o unas puntadas.

Figuras de acción con pinzas de ropa: Una manualidad muy original donde las patas del poni se mueven de verdad.



Materiales: Cartón grueso (puede ser de una caja de zapatos), 2 pinzas de madera para colgar la ropa por cada poni, pinturas y lana.

Paso a paso