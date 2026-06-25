Esta es la forma correcta de limpiar el inodoro para eliminar bacterias

El baño es uno de los sectores del hogar en el que más atención se le debe prestar a la limpieza. Puntualmente el inodoro es donde se acumulan bacterias por la humedad y el contacto frecuente con las personas.

Ante esto es que te vamos a contar la manera correcta en la que debes eliminar la suciedad y prevenir que haya malos olores. Los pasos son sencillos, pero bien ejecutados pues tendrán un efecto increíble que notarás rápidamente.

¿Cómo desinfectar el inodoro?

Utiliza un desinfectante adecuado

Lo importante es poder aplicar un producto desinfectante o una solución de agua con vinagre blanco en toda la superficie del inodoro, incluyendo tapa, asiento, base y botón o palanca de descarga. Deja actuar el producto durante unos minutos antes de retirarlo.

Cepilla el interior correctamente

El siguiente paso es usar un cepillo que sea exclusivo para el inodoro y limpiar los bordes internos que es donde hay más presencia de residuos y bacterias. No olvides realizar movimientos circulares para eliminar manchas y restos de suciedad.

Limpia las zonas que más se tocan

No puedes olvidarte de desinfectar las áreas de mayor contacto como lo son la tapa, la manija y los laterales del inodoro. Estas superficies tienen que ser higienizadas una vez al día.

¿Cómo dejar el inodoro de casa reluciente?|Fuente: Canva

Para evitar los malos olores debes hacer otras acciones además de desinfectar el inodoro. Si quieres un aroma fresco tienes que:



Ventilar el baño diariamente

Limpiar inmediatamente cualquier derrame

Lavar el cepillo del inodoro con regularidad

Vaciar el bote de basura constantemente

Utilizar bicarbonato de sodio para neutralizar los olores

Otra opción también es poder colocar un recipiente pequeño con un poco de bicarbonato en una esquina para que pueda absorber la humedad y refrescar el ambiente.

Con estos pasos verás cómo fácilmente tu baño cambiará por completo en limpieza y aroma.