Ideas DIY: Cómo hacer bolsas ecológicas para frutas y verduras con cortinas de tul viejas

La velocidad a la que marcha nuestra vida parece frustrarnos los intentos por bajar un pie y detenernos. La rutina laboral de cada día y la dependencia a las pantallas nos aleja poco a poco del “mundo real” y nos sumerge en un círculo vicioso en donde el estrés es una de sus cualidades más fuertes.

Ante esta situación se hace sumamente necesario buscar alternativas que nos permitan bajar esa velocidad, alejarnos de las pantallas y encontrar en el contacto con los demás, o con nosotros mismos, las sensaciones de bienestar que requerimos.

Beneficios de las ideas DIY

Ante el panorama señalado, las manualidades toman un lugar preponderante en el presente y son canalizadas a través de las denominadas ideas DIY (Hazlo tú mismo). Estas propuestas invitan a las personas, de distintas edades, a crear con sus manos objetos decorativos o con diversas funcionalidades a partir de materiales en desuso o reciclados.

El movimiento DIY es analizado como una práctica que va mucho más allá de la simple economía o el entretenimiento, porque es una poderosa herramienta para mejorar la salud mental y emocional.

@conluzkitameinspira Telas y materiales para un proyecto de bolsa Mira el video completo en nuestro canal de Youtube: Con Luzkita. 🔴 #conluzkita #conluzkitameinspira #tutorialdecostura #proyectodecostura #bolsasdetela #manualidades #hechoamano #costuracreativa #costurafacil #diy #hazlotumismo #bolsoecologicos #bordados ♬ original sound - ConLuzkita

“Cuando usamos nuestras manos para alterar el mundo físico de manera positiva, enviamos un mensaje poderoso al cerebro de que tenemos el control de nuestro entorno, lo que estimula una sensación innata de bienestar y resiliencia emocional”, sentencia la neurocientífica Kelly Lambert.

¿Cómo hacer bolsas ecológicas?

Este breve resumen da cuenta sobre los beneficios de poner en práctica las ideas DIY y a partir de estos a continuación se detalla el paso a paso de una de ellas. Este proyecto consiste en crear bolsas ecológicas para frutas y verduras con cortinas de tul viejas.

El tul es un material perfecto para este tipo de proyectos ya que es ultraligero, transparente y lavable. Con la siguiente guía, armar nuestras bolsas ecológicas será muy fácil y gratificante para nuestro cerebro:



Materiales: Cortinas de tul viejas, tijeras de tela con buen filo, hilo y aguja (o máquina de coser), cinta, cordón de algodón o trapillo, un alfiler de gancho, regla o cinta métrica.

Paso a paso

Se cortan los rectángulos de tela



Se define el tamaño ideal para una bolsa mediana (unos 30 cm de ancho por 35 cm de alto).

Se corta un rectángulo de 30 cm x 75 cm. Al doblarlo a la mitad por el lado largo, la bolsa queda sin costura en el fondo, lo que aumenta su resistencia.

Se hace el canal para el cordón



Antes de cerrar los costados, resulta más fácil armar el espacio por donde pasa el cordón en la abertura superior.

En los dos extremos cortos del rectángulo, se hace un doblez hacia afuera de unos 2 cm.

Se cose a lo largo de ese doblez dejando los extremos abiertos (como un tubo). Se asegura bien el inicio y el final de la puntada.

Se cosen los laterales



Se dobla el rectángulo a la mitad, enfrentando los lados "derechos" de la tela.

Se cosen los dos laterales desde la base hasta justo donde empieza el canal del cordón (se deja libre esa zona para poder pasar la cinta).

Si se usa máquina de coser, se aplica una puntada zigzag o recta reforzada, ya que el tul suele deshilacharse si el entramado es muy abierto.

Se da vuelta la bolsa y se pasa el cordón

