Adiós a los sillones cuadrados: esta es la nueva tendencia en decoración

Los sillones cuadrados han sido durante mucho tiempo los objetos decorativos más utilizados en las casas. Sin embargo, los diseñadores de interiores han manifestado que la tendencia cambió por lo que las curvas regresaron con mucha fuerza.

Así es que si piensas en hacer un cambio en tu hogar, debes optar por los sofás curvos, las mesas redondas, los espejos orgánicos y los objetos de formas sinuosas. Lo que se busca son ambientes que transmitan confort, movimiento y bienestar.

¿Por qué surge la alternativa a los sillones cuadrados?

Lo que ocurre es que las curvas generan una percepción visual más suave y dinámica que las líneas rectas. Así es que los ambientes están menos rígidos y más acogedores. Así es que las formas orgánicas ayudan a conectar con la naturaleza y la búsqueda de bienestar emocional.

Teniendo en cuenta esto es que tenemos que los sofás curvos vuelven con mucha fuerza para romper con lo tradicional. Es atractivo visualmente, favorece la conversación y genera un espacio más fluido.

A esto le puedes agregar las mesas redondas que se están utilizando en comedores y cocinas ya que aportan cercanía. Estas no contienen esquinas lo que hace que se suavice el espacio visualmente.

La tendencia también puede ser incorporado mediante espejos irregulares, inspirados en siluetas naturales como piedras o gotas de agua, que se convirtieron en piezas estrella. Por otro lado, puedes utilizar floreros, bandejas, lámparas y cuadros de bordes sinuosos.

Esto no es todo ya que las curvas se apoderan de la arquitectura de interior como los arcos en bibliotecas, nichos, cabeceras de cama y divisiones de ambientes. De esta manera es que no solo los cambios llegan en sillones, sino también en todos los elementos decorativos.

Un último consejo, incluye:

