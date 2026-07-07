No lo tires: así puedes darle una segunda vida a tu jersey de la Selección Mexicana

Después de semanas de emoción, pasión, goles y reuniones entre amigos y familiares para apoyar a la Selección Mexicana durante este Mundial 2026 es común que el jersey quede guardado en el ropero hasta el siguiente torneo. Sin embargo, esta prenda puede tener una segunda vida y convertirse en una pieza clave para crear outfits casuales, deportivos e incluso muy actuales.

Asimismo, si ya no quieres utilizarlo como parte de un outfit también existen ideas creativas para que puedas reciclar el jersey que utilizaste al menos dos veces por semana en durante el mes de junio.

Cómo combinar tu jersey aún sin Mundial

Previó a los partidos de la escuadra azteca se viralizó que el jersey no solo era una prensa que se utilizaba para ver los partidos, si no también podía ser parte de un outfit dentro de la oficina, para crear un look casual etc.

Look tendencia: La tendencia blokecore, inspirada en el futbol y la moda urbana, ha demostrado que las camisetas deportivas pueden ser parte de atuendos modernos, pues combinarla con unos jeans rectos, una falda de mezclilla, pantalones cargo, incluso con un blazer para lograr un contraste entre lo casual y lo elegante.

Look relajado: Si buscas un estilo más relajado, usala con biker shorts, tenis blancos y una gorra. Para los días frescos, basta con agregar una chamarra de mezclilla o una sudadera abierta. Los accesorios también hacen la diferencia, unos lentes de sol y accesorios como joyería y bolso ayudarán a elevar tu imagen sin perder la esencia deportiva.

Ideas para darle una segunda vida reciclando

Si tu playera de la Selección Mexicana te quedó grande porque ya no encontraste de tu talla, ahora es momento de aprovechar su tamaño y transformarla en artículos que pueden ser de utilidad como:

Tote Bag: Solo necesitas cocer la parte que queda a la altura de la cadera, después crea un corte recto a los costados de los hombros y cuello , como si fuera una camiseta, de esa forma tendrás tu tote bag.

Funda de un cojín: Crea un corte similar al de la tote bag que quede un cuadro, mantén los laterales cerrados para que solo cosas la parte superior e inferior una vez que agregues relleno, incluso en una de las partes puedes agregar un cierre y de esa forma es fácil meter el cojín que se adecue a la nueva funda.

Crop Top: Realiza una prenda nueva, para este estilo solo realiza el corte hasta la altura que deseas que sea el crop top y después realiza unas puntadas para evitar que se deshilache.