No tires las servilletas de tela viejas, son un tesoro: cómo reutilizarlas para crear un bonito mantel de mesa

Las servilletas de tela viejas no tienen que terminar en la basura. Si aún conservan una buena textura y no presentan roturas importantes, pueden reutilizarse para confeccionar un bonito mantel de mesa mediante la técnica del patchwork: un proyecto DIY sencillo que combina creatividad y decoración.

Además de dar una segunda vida a estas piezas textiles, esta manualidad permite crear un mantel completamente personalizado. Puedes combinar colores, estampados y tamaños para lograr un diseño único que aporte calidez y estilo a la cocina, el comedor o incluso una mesa para reuniones al aire libre.

DIY: ¿Cómo hacer un mantel reutilizando servilletas de tela viejas?

Este proyecto DIY puede realizarse tanto a máquina como a mano y es ideal para aprovechar servilletas que ya no forman parte de un juego completo.

Materiales necesarios



Servilletas de tela viejas (procura que tengan un grosor similar para facilitar la unión)

Hilo del color adecuado

Aguja o máquina de coser

Tijeras para tela

Alfileres o pinzas para costura

Plancha (para alisar las telas antes y después de coser)

Paso a paso



Lava y plancha las servilletas: antes de comenzar, asegúrate de que todas estén limpias y bien estiradas para facilitar el trabajo. Diseña la composición: coloca las servilletas sobre una superficie plana y prueba distintas combinaciones de colores y estampados hasta encontrar la distribución que más te guste. Une las piezas: cose primero las servilletas formando filas y luego une cada fila hasta obtener el tamaño deseado del mantel. Refuerza los bordes: realiza un dobladillo alrededor del mantel para darle un mejor acabado y evitar que la tela se deshilache con el uso y los lavados. Plancha nuevamente: este último paso ayudará a que las costuras queden más prolijas y el mantel luzca completamente terminado.

¿Por qué reutilizar servilletas de tela para hacer un mantel?

Transformar textiles antiguos en nuevos objetos para el hogar ofrece múltiples ventajas tanto prácticas como decorativas.



Aprovechas materiales que ya tienes: en lugar de comprar un mantel nuevo, reutilizas telas que aún pueden durar muchos años.

en lugar de comprar un mantel nuevo, reutilizas telas que aún pueden durar muchos años. Creas un diseño exclusivo: cada combinación de colores, estampados y texturas hace que el resultado sea una pieza única.

cada combinación de colores, estampados y texturas hace que el resultado sea una pieza única. Aportas un estilo artesanal: los manteles confeccionados con retazos de tela brindan una sensación cálida y acogedora que combina muy bien con decoraciones rústicas, vintage o campestres.

los manteles confeccionados con retazos de tela brindan una sensación cálida y acogedora que combina muy bien con decoraciones rústicas, vintage o campestres. Fomentas el reciclaje textil: reutilizar prendas y telas reduce la generación de residuos y contribuye a un consumo más responsable.

Si algunas servilletas presentan pequeñas manchas o desgastes, puedes destinarlas a las esquinas o incorporar aplicaciones, bordados o cintas decorativas para disimular las imperfecciones y aportar un toque aún más original. Con un poco de paciencia y creatividad, es posible confeccionar una pieza funcional, duradera y completamente personalizada.