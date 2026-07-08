Ideas DIY: Cómo transformar neumáticos usados en maceteros colgantes para el jardín

Cada día nos encontramos con diferentes objetos en vertederos que pueden perjudicar, y mucho, a nuestro medio ambiente. Uno de los ejemplos más claros son los neumáticos viejos que han motivado una gran cantidad de campañas y programas para su reciclado y reutilización.

Más allá de las acciones de organizaciones y gobiernos, las personas comunes y corrientes tenemos la posibilidad de utilizar neumáticos en desuso para elaborar objetos de decoración o con diversas funcionalidades. Esto se logra a través de las denominadas ideas DIY (Hazlo tú mismo) que proponen crear con nuestras propias manos y cuidar de nuestro planeta.

¿Cómo hacer maceteros colgantes?

Es en redes sociales y otras plataformas digitales que las ideas DIY proliferan y en donde podemos encontrar proyectos que se adapten a nuestras preferencias. Al respecto, hoy te proponemos crear maceteros colgantes a partir de neumáticos viejos y de una manera muy fácil, si sigues los siguientes pasos.

Materiales

Neumáticos viejos (de auto o moto; los de moto son ideales para espacios más pequeños).

Limpiador multiuso o desengrasante, cepillo de cerdas duras y agua.

Pintura: Esmalte sintético, pintura en aerosol para exteriores o pintura tiza (chalk paint) con sellador resistente al agua.

Cuerda de yute gruesa, soga náutica o cadenas para colgar.

Tornillos con gancho (ojal) y tuercas (si vas a colgarlos con cadenas).

Taladro con broca para metal/madera gruesa.

Malla geotextil o plástico resistente (para el fondo).

Sustrato liviano y tus plantas favoritas.

Paso a paso

Limpieza profunda (Crucial)



Los neumáticos acumulan mucho hollín y grasa de la calle. Frótalos bien con agua tibia, detergente o desengrasante y un cepillo. Déjalos secar completamente al sol antes de pintar; de lo contrario, la pintura se descascarará rápido.

El drenaje y los anclajes



Para el agua: Con el taladro, haz entre 4 y 6 agujeros en la parte que quedará mirando hacia el suelo. El caucho retiene mucho la humedad, y un buen drenaje evitará que las raíces se pudran.

Para colgar: Si vas a usar cadenas, perfora la parte superior del neumático e introduce los tornillos de ojal, asegurándolos por dentro con una tuerca y arandela. Si usas soga, puedes simplemente rodear el neumático o pasar la soga por el centro.

A pintar y personalizar



Dale una base de color blanco si vas a usar tonos claros o fluorescentes para que resalten más. Aplica dos capas de la pintura elegida para exteriores y deja secar muy bien entre capa y capa.

Preparar el fondo para la tierra



Opción flotante (Recomendada): Coloca la planta dentro de una maceta plástica común y mete la maceta entera dentro del neumático. Puedes trabarla con un taco de madera o telgopor por dentro. Así es mucho más fácil cambiar la planta o regarla.

Opción relleno total: Cubrí el fondo interior del neumático con una malla geotextil (la de jardinería) para que retenga la tierra pero deje pasar el agua. Luego, rellena directamente con el sustrato.

Ideas con neumáticos que inspiran

Las ideas DIY no solo se centran en una guía paso a paso para crear determinados objetos, sino que son una excelente forma de llevarle inspiración a nuestro cerebro. En torno al proyecto señalado anteriormente, a continuación se ofrecen 3 ideas de diseño que puedes implementar para embellecer tu jardín:

