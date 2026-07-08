Los 2 tipos de suculentas que quedan bien en repisas y decoran el hogar

Las 2 suculentas que mejor quedan en repisas son la Echeveria y la planta collar de perlas (Curio rowleyanus, antes Senecio rowleyanus). La primera aporta una forma simétrica en roseta que funciona como punto focal, mientras que la segunda destaca por sus largos tallos colgantes que crean un efecto cascada.

¿Cambios, perdón fertilidad, cierres? ¡Esto es lo que te espera en la segunda mitad del 2026 según la numerología!

Ambas son especies de plantas de interior muy valoradas debido a su belleza, resistencia y facilidad de cultivo. Además de requerir pocos cuidados, estas suculentas se adaptan bien a estanterías, bibliotecas, repisas flotantes y muebles altos (siempre que reciban suficiente luz indirecta o varias horas de sol suave).

Su versatilidad las ha convertido en una de las tendencias más populares dentro de la decoración con plantas de interior. Conoce más acerca de sus características y cuidado.

Plantas de interior: ¿Por qué la Echeveria y el collar de perlas son ideales para decorar repisas?

La Echeveria es una de las suculentas más apreciadas tanto por coleccionistas como por decoradores. Según Cassy Aoyagi, horticultora y fundadora de FormLA Landscaping, esta planta ofrece una combinación de estructura, color y bajo mantenimiento, lo que la convierte en una excelente elección para interiores luminosos. Estas son sus principales ventajas:



Su crecimiento compacto permite colocarla en espacios reducidos

Sus hojas forman una elegante roseta con apariencia escultórica

Existen variedades de tonos verdes, azulados, rosados y violáceos

Requiere riegos espaciados y un sustrato con excelente drenaje

Por otro lado, el collar de perlas destaca por su efecto decorativo. Justin Hancock, horticultor de Costa Farms (una de las productoras de plantas ornamentales más reconocidas de Estados Unidos), explica que esta especie luce especialmente bien en lugares elevados porque sus tallos colgantes pueden desarrollarse libremente, aportando movimiento y textura al ambiente.

De acuerdo con Hancock, esta planta prospera cuando recibe abundante luz indirecta y se evita el exceso de agua: una de las causas más frecuentes de deterioro en las suculentas.

¿Cómo cuidar estas suculentas para que luzcan saludables en repisas o estantes del hogar?

Aunque ambas especies son resistentes, los especialistas coinciden en que algunos cuidados básicos hacen una gran diferencia en su desarrollo. La Royal Horticultural Society (RHS), institución británica referente en jardinería, recomienda ubicar estos ejemplares en espacios muy luminosos y utilizar recipientes con orificios de drenaje para evitar la acumulación de humedad.

Para mantenerlas en óptimas condiciones, los expertos aconsejan:

Regar únicamente cuando el sustrato esté completamente seco

Utilizar una mezcla específica para cactus y suculentas

Evitar que el agua permanezca en el plato de la maceta

Limpiar ocasionalmente las hojas para retirar el polvo acumulado

Girar la maceta cada cierto tiempo para favorecer un crecimiento uniforme

La jardinera y autora Lisa Eldred Steinkopf, conocida como The Houseplant Guru, señala que las plantas de interior no solo cumplen una función ornamental, sino que también ayudan a crear ambientes más acogedores cuando se integran de forma equilibrada con la decoración. En el caso de las repisas, recomienda combinar diferentes alturas y texturas para generar una composición visual más atractiva sin sobrecargar el espacio.