La frase de este martes 7 de julio en MasterChef 24/7: “Los amigos se incomodan con la verdad, para no destruirse con las mentiras”

Los cocineros de MasterChef 24/7 ya han mostrado todas sus facetas en el famoso reality de cocina y hasta nos han dejado frases para recordar. Este martes 7 de julio, algunos de los concursantes recordaron esta expresión en clase de la "Maestra del fuego" Lili Cuéllar, oración relacionada con la amistad y la sinceridad.

MasterChef 24/7: quién dijo esta frase del martes 7 de julio

Luego de que Michelle hiciera referencia a la habilidad de Carmen para cocinar postres, mientras se encontraban en clase de la experta en pastelería, la concursante de Tijuana le recordó a su amiga esta frase que fue dicha anteriormente por Luis: "Los amigos se incomodan con la verdad, para no destruirse con las mentiras"

La frase expresa la idea de que una amistad auténtica está dispuesta a atravesar momentos incómodos con tal de preservar la confianza y el respeto a largo plazo. Por lo que lo dicho por las cocineras se puede entender así: que un verdadero amigo no siempre dice lo que el otro quiere escuchar. A veces señala un error, hace una crítica o habla de un tema difícil, aunque eso pueda generar molestia, tristeza o tensión.

Carmen y Michelle son amigas en el Mundo de MasterChef 24/7|ESPECIAL

Esto va de acuerdo a lo que el grupo de "Las Divas" ya han comentado en otras ocasiones durante su convivencia en el Mundo de MasterChef 24/7, acerca de que a pesar de que tienen poco de conocerse y de que en algún momento se podrían enfrentar para ganar la competencia, son amigos y se ofrecen lealtad y sinceridad.

¿Cómo votar paso a paso en MasterChef 24/7?

Las votaciones de MasterChef México 2026 para elegir al cocinero o cocinera favorita se abren regularmente por las noches durante las galas. Para votar, debes de entrar en el sitio web oficial de TV Azteca, donde en seguida darás con la sección de MasterChef 24/7. Una vez que hayas dado clic en este apartado, aparecerá el espacio de “VOTA”, donde en seguida se mostrará un menú con los elegibles.

Además de abrir votaciones para elegir al concursante que se salva y sube al balcón en los domingos de eliminación, también se llegan a publicar para seleccionar a quienes tendrán algún beneficio o castigo especial.

Otra manera en la que podrás acceder a las votaciones de MasterChef 24/7 es a través de la aplicación gratuita de TV Azteca En Vivo, la cual está disponible para celulares con sistema iOS y Android.

No te pierdas MasterChef 24/7 en Disney+ y de lunes a viernes en punto de las 8:30 pm y los domingos a las 8:00 a través de Azteca UNO.